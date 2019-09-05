伊朗驻华文化参赞：对伊中文化关系的未来充满希望

伊朗驻华使馆文化参赞阿巴斯阿里·瓦法伊 人民网记者李焱摄

人民网北京9月5日电 （徐祥丽）伊朗是著名的文明古国之一，勤劳、勇敢的波斯人创造了辉煌灿烂的文化。近日，伊朗驻华使馆文化参赞阿巴斯阿里·瓦法伊接受人民网采访，畅谈他对中伊两国文化交往的看法。

“伊朗和中国一样，以悠久的历史和文化闻名于世。” 阿巴斯阿里·瓦法伊说，伊朗人民历来对于文化有着深厚的热爱，很多历史学家和伊朗幸存的文献都证明了这一点。同样，中国人民对人类文明也做出了重大的贡献。阿巴斯阿里·瓦法伊认为，正是因为这一共同点，伊中两国人民从很久以前就建立了关系。“在伊朗的历史资料和文学作品中，我们会看到中国对人类文明做出的重大贡献。今天，两国正在沿着先贤的道路前进，我希望伊中两国之间通过建立良好有效的文化关系，在国际文化领域积极发挥作用。”

阿巴斯阿里·瓦法伊本人也是一位大学教授。他表示，在担任伊朗驻华使馆文化参赞期间，他将努力促进两国大学之间的合作关系，使伊中两个拥有悠久历史的伟大民族加深了解，友谊长存。

对于当前中伊两国文化交往的发展，阿巴斯阿里·瓦法伊深感欣慰。“由于两国积极看待对方，我们目睹两国的文化关系日益扩大，我们对未来充满希望。”他举例说，曾经，在伊朗找不到一个会讲中文、甚至翻译水平好、能从事翻译工作的人。如今，伊朗著名高校都开设了中文专业，全国高校每年高考招收数百名学中文和中国文学的大学生。在中国，学习中文的伊朗大学生也不少，很多书籍已经从中文翻译成波斯语，在伊朗出版发行。“这种持久的学术性关系将来会更多。我希望伊中文化关系能成为世界的典范。”

公元前2世纪，中国使者甘英曾到过伊朗，并打通了中国经伊通往罗马的交通线，即古丝绸之路。对今天中伊两国在“一带一路”上的合作，阿巴斯阿里·瓦法伊充满期待。

“丝绸之路过去一直是沿线各国人民联络的通道，丝路也为各国建立文化关系提供了便利。在‘一带一路’倡议下复兴丝路，不仅能加强沿线国家人民的关系，而且在促进沿线国家经济复苏方面会发挥积极作用，这完全符合民心相通和构建人类命运共同体的理念。” 阿巴斯阿里·瓦法伊表示，在当前单边主义势力抬头的情况下，要加强多边主义合作，伊朗将尽全力与中国共同维护多边主义。

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