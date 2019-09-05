美国密歇根州禁售香味电子烟

新华社华盛顿9月4日电（记者周舟）很多电子烟产品为吸引青少年人群，都提供水果味、巧克力味、奶油味等多种香味选择。美国密歇根州4日宣布，将在该州禁止销售带香味的电子烟，仅允许烟草味电子烟及不添加香味的电子烟销售。

密歇根州也成为美国第一个实施香味电子烟禁令的州。据悉，这项禁令预计在几个星期内签署完成并立即生效。届时除烟草味和不添加香味的电子烟外，所有香型电子烟将被禁止在密歇根州实体店和网店销售，商家有30天缓冲期。禁令将持续6个月，但州长有权延长期限。

密歇根州州长格蕾琴·惠特默当天在一份声明中说，电子烟利用香味诱引青少年吸食尼古丁、误导他们认为这些产品是安全的，这种做法将被叫停。惠特默还要求密歇根州卫生部门禁止电子烟产品相关的误导性营销，比如使用“清洁”“安全”“健康”等词。

美国心脏病协会首席执行官南希·布朗支持密歇根州这一举措。她在一份声明中说，广泛向青少年和成人推销的电子烟对健康造成的影响尚不清楚，最近多发与电子烟有关的呼吸系统疾病更增加了这种不确定性，因此有必要立即采取行动。

今年6月，美国加利福尼亚州的旧金山市成为第一个禁止销售电子烟的美国城市。

近年来美国青少年使用电子烟已达到“流行性级别”。美国卫生部门和研究人员多次提示电子烟可能带来的健康风险。美国疾病控制和预防中心等机构8月30日表示，正在对215例与使用电子烟有关的严重肺病病例展开调查。

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