联合国发布系列标准引导私募股权投资基金支持可持续发展

新华社联合国9月4日电（记者林远）联合国开发计划署4日发布了一套标准，以引导私募股权投资基金支持可持续发展目标。

据联合国开发计划署介绍，这套私募股权投资基金标准与联合国2030年可持续发展议程紧密结合，鼓励私募股权投资基金制定与2030年可持续发展议程相对应的业绩目标，并将它们纳入业务实践。

联合国开发计划署有关负责人表示，希望每年调动全球管理资产的5%（约6万亿美元）进行相关投资。

联合国秘书长古特雷斯今年4月曾在经济与社会理事会发展筹资论坛上表示，落实可持续发展目标正面临严峻挑战和风险，尤其是资金问题。根据国际货币基金组织的研究，发展中国家每年在保健、教育、道路、电力、用水和卫生设施方面的资金缺口约为2.6万亿美元。

2015年9月，联合国通过了以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，旨在消除贫困、消除饥饿、促进男女平等、应对气候变化、加强可持续发展全球伙伴关系。

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