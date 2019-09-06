“思源教育移民计划”助山里娃圆读书梦

人民网讯 近日，中华思源工程扶贫基金会联合社会组织上线百个扶贫项目，倡导社会各界“饮水思源、回报社会”，为我国脱贫攻坚及公益慈善事业贡献力量。
2019年，“思源教育移民计划”实施10周年，项目在我国集中连片特困地区生根发芽、落地开花，在国家集中连片贫困地区（六盘山区、武陵山区、大别山区等）、石漠化及沙漠化地区等14个省（市、区）共开设267个“思源教育移民班”，资助了13350余名、4万多人次家庭贫困、品学兼优的初中生到县城中学完成三年初中学业。
一直热心慈善公益的黄晓明对“思源工程”开展的“助山里娃圆读书梦”项目十分关注，身体力行地捐赠善款帮助贫困地区的学子，在“99公益日”期间助力该项目，号召爱心网友关心大山深处的乡村学生。教育扶贫是中国全面打赢脱贫攻坚战的重要方式之一。黄晓明表示，希望能够汇聚社会各界的力量，阻断贫困代际传递，实现精准扶贫、稳定脱贫的目标。
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