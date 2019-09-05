联合国报告呼吁缩小全球数字鸿沟

新华社日内瓦9月4日电（记者凌馨）联合国贸易与发展会议（贸发会议）4日发布《2019年数字经济报告》，呼吁全球共同努力，缩小数字鸿沟，让更多人共享数字经济发展成果。

报告说，全球使用互联网的人数在过去20多年里迅速增加，数字技术的快速发展与传播正在改变经济和社会活动，并创造了巨大的财富。但是，在数字经济创造新机遇的同时，不断扩大的数字鸿沟让广大发展中国家，尤其是最不发达国家远远落后。

联合国秘书长古特雷斯在报告中说：“世界上超过一半的国家尚未联入互联网或是只有有限的机会接入互联网，我们必须努力消除数字鸿沟。要建设惠及所有人的数字经济，包容性至关重要。”

报告认为，各国政府应通过调整现有政策法规或制定新的政策法规，在引导数字经济发展方向上发挥关键作用。与此同时，只有通过让所有发展中国家都参与的地区或国际合作，才能有效应对数字经济在竞争、税收、跨境数据流动、知识产权、贸易和就业等领域带来的政策挑战。

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