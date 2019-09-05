阿根廷总统马克里会见魏凤和

新华社布宜诺斯艾利斯9月4日电（记者吴昊）当地时间9月4日下午，阿根廷总统马克里在布宜诺斯艾利斯会见了到访的国务委员兼国防部长魏凤和。

魏凤和首先转达了习近平主席对马克里的亲切问候和良好祝愿。马克里表示感谢，并请魏凤和转达对习主席的崇高敬意和诚挚问候。

马克里说，中国是阿重要合作伙伴，阿对中国长期以来给予的帮助和支持表示感谢。阿方致力于加强同中国的全面战略伙伴关系，愿进一步深化双方各领域务实合作，推动两国关系继续健康稳定发展。

魏凤和表示，中阿是好朋友、好伙伴。在两国元首的引领推动下，中阿政治上高度信任，经贸领域合作密切，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，在国际和地区事务中保持了良好沟通协调。中阿两军关系发展势头良好，各领域合作富有成效。中方愿与阿方一道，认真落实两国元首重要共识，努力把两军关系推向更高水平。

4日上午，魏凤和与阿国防部长阿瓜德举行会谈。

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