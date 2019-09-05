为保护昆虫 德国将禁用除草剂草甘膦

新华社柏林9月4日电（毛竞）德国内阁4日批准环境部长斯文娅·舒尔策提出的“昆虫保护行动计划”，决定从2023年12月31日起禁止使用除草剂草甘膦。
舒尔策4日在柏林说，“昆虫保护行动计划”可有效遏制近年来昆虫大批死亡的现象。为了保护昆虫，应总体上降低除草剂和杀虫剂的使用。
根据这一计划，德国从2020年起就将系统化大幅减少草甘膦的使用。德国将首先禁止在私家庭院、小花园和公共绿地使用草甘膦，同时限制草甘膦在农业中的使用，例如禁止农民在收割农作物之前使用草甘膦。相关规定预计可使德国的草甘膦使用量减少约四分之三。
草甘膦是许多除草剂中的有效活性化学成分，可以杀灭杂草和其他植物。但环保人士认为，大规模使用草甘膦会破坏生物多样性。
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