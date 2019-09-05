德国出动大规模警力打击人蛇集团

新华社柏林9月4日电（毛竞）德国警方4日出动约620名警察在不来梅、里特胡德和纽伦堡三地同时对国际人蛇集团实施专项打击行动。
据德国媒体报道，此次搜捕行动主要针对8名男性“蛇头”，他们年龄在31岁到68岁之间，分别为德国、北马其顿、阿尔巴尼亚和土耳其国籍。
德国检方称，这些人涉嫌通过伪造劳动合同和护照协助阿尔巴尼亚人偷渡德国，并在德国为偷渡者提供出租房、介绍工作和协助其到德国政府部门及银行办理各种居留所需手续。
警方当天共执行了25份搜查令，搜查了8名犯罪嫌疑人及若干偷渡者的住房和工作场所，收缴了若干手机和数据存储设备，还缴获了一把手枪和两支猎枪。
2015年欧洲爆发难民危机，德国在两年间共接收难民逾百万。大批难民入境引发了一系列社会问题，德国警方近年来也相应加强了对非法移民活动的打击力度。
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