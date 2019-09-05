人民网>>国际

英国议会下院阻止“无协议脱欧” 约翰逊提前大选动议被否

2019年09月05日13:15  来源：新华网
 

　　9月4日，在英国伦敦，英国首相约翰逊（前）在议会下院发言。新华社发（英国议会摄影师杰西卡·泰勒摄）

　　新华社伦敦9月4日电（记者梁希之　顾震球）英国议会下院4日晚通过一项旨在阻止“无协议脱欧”的法案，英国首相约翰逊随后提出动议要求于10月15日提前举行大选，但未获通过。

　　英国议会下院以327票支持，299票反对的结果三读通过法案，要求如果英国和欧盟在“脱欧”截止日期10月31日前没有达成协议，首相必须向欧盟致信请求延期“脱欧”。这一法案将于5日送交议会上院进行辩论表决，如获得通过，将在呈交女王伊丽莎白二世签署后成为法律。

　　约翰逊在投票结果公布后发表演讲说，如果议会下院拒绝通过政府提出的任何建议，政府将完全无法运作，因此他提议在10月15日提前举行大选，决定由谁来担任首相，并在10月17日出席欧盟峰会谈判新的“脱欧”协议。

　　议会下院随后对提前举行大选的动议进行辩论表决，在反对党工党领袖科尔宾的呼吁下，多数工党议员离席未参与投票。最终投票结果为298票支持，56票反对，未达到规定所需的、全部650名议员中三分之二以上票数的支持，提前大选的动议被否决。

　　约翰逊此前曾多次表示，无论是否达成协议，英国都将在10月31日脱离欧盟。为使议员们无法阻止英国10月底“脱欧”，约翰逊8月末提出议会休会请求并得到英国女王伊丽莎白二世批准。因此，9月3日才结束夏季休会期的英国议会将于9月第二周再次休会至10月14日。本次议会下院在休会前通过法案阻止“无协议脱欧”，被视为是对约翰逊的一次重大打击。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved