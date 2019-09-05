英国议会下院阻止“无协议脱欧” 约翰逊提前大选动议被否

9月4日，在英国伦敦，英国首相约翰逊（前）在议会下院发言。新华社发（英国议会摄影师杰西卡·泰勒摄）

新华社伦敦9月4日电（记者梁希之 顾震球）英国议会下院4日晚通过一项旨在阻止“无协议脱欧”的法案，英国首相约翰逊随后提出动议要求于10月15日提前举行大选，但未获通过。

英国议会下院以327票支持，299票反对的结果三读通过法案，要求如果英国和欧盟在“脱欧”截止日期10月31日前没有达成协议，首相必须向欧盟致信请求延期“脱欧”。这一法案将于5日送交议会上院进行辩论表决，如获得通过，将在呈交女王伊丽莎白二世签署后成为法律。

约翰逊在投票结果公布后发表演讲说，如果议会下院拒绝通过政府提出的任何建议，政府将完全无法运作，因此他提议在10月15日提前举行大选，决定由谁来担任首相，并在10月17日出席欧盟峰会谈判新的“脱欧”协议。

议会下院随后对提前举行大选的动议进行辩论表决，在反对党工党领袖科尔宾的呼吁下，多数工党议员离席未参与投票。最终投票结果为298票支持，56票反对，未达到规定所需的、全部650名议员中三分之二以上票数的支持，提前大选的动议被否决。

约翰逊此前曾多次表示，无论是否达成协议，英国都将在10月31日脱离欧盟。为使议员们无法阻止英国10月底“脱欧”，约翰逊8月末提出议会休会请求并得到英国女王伊丽莎白二世批准。因此，9月3日才结束夏季休会期的英国议会将于9月第二周再次休会至10月14日。本次议会下院在休会前通过法案阻止“无协议脱欧”，被视为是对约翰逊的一次重大打击。

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