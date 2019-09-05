中肯有关机构共建天然产物联合实验室

新华社内罗毕9月4日电（记者曹凯 吕帅）中国科学院中非联合研究中心（下称“中非中心”）与肯尼亚马赛马拉大学共建的天然产物联合实验室4日在马赛马拉大学举行揭牌仪式。

天然产物联合实验室旨在促进当地药用植物的研究、开发和利用，将为双方合作开展药用植物保育与扩繁、天然药物化学和生物活性筛选、特色天然药物产品开发提供科技支撑。

中国科学院院长白春礼出席仪式。中非中心主任王青锋说，双方将积极引导企业和当地社区参与合作，通过产学研结合的模式，建设天然产物联合实验室。

马赛马拉大学副校长布利蒂亚·戈德里克说，建成后的联合实验室将极大地提升马赛马拉大学的科研基础设施，有利于实现非洲特色药用植物的规模化、规范化生产和可持续利用，有利于提高当地居民的收入，促进周边地区经济发展。

依据中非中心与马赛马拉大学在生物多样性保护和可持续开发与利用方面加强合作的共识，双方此前已在马赛马拉大学建成肯尼亚特色药用植物圃，开展了药用植物野外考察和引种合作，启动了非洲重要药用植物志书联合编撰。

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