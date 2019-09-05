中俄深入推进地方科研合作

新华社符拉迪沃斯托克9月4日电（记者栾海 吴刚）第五届东方经济论坛正在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行。记者在论坛期间了解到，中俄部分邻近地区正积极开展科技研发合作，在合作形式和方向上深度对接。

据中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆介绍，中国黑龙江省以其独特的地缘优势与俄罗斯开展了长期科技交流合作，特别是与俄远东地区的俄科学院远东分院下属科研单位和远东联邦大学等机构，在装备制造、新材料、光电技术、生物工程、现代农业、环境保护等领域开展科技合作，合作形式已由人才交流、合作研究向组建联合实验室、联合研发中心等合作平台转变。

总领事馆表示，随着俄远东开发战略的推进，特别是俄总统普京在第四届东方经济论坛上强调科技创新对远东开发的重要作用，提出要把滨海边疆区的俄罗斯岛建成远东大型科技创新中心以来，黑龙江省迎来了与俄远东地区开展科技创新合作的新机遇。

俄罗斯科学和高等教育部新闻处官员对记者说，中国科技发展迅猛，在国际科技界的影响力不断增强。“我们注意到中国正着力发展人工智能、基因工程、结构生物学等领域研究。当前俄政府正主导实施‘2017年至2025年俄联邦科技发展战略’，俄重点高校在实施‘2018年至2024年国家科学计划’。这些战略和计划所列出的优先发展领域与中国科技研发的若干重要方向不谋而合。”

俄科学高教部介绍说，目前很多俄重点高校与中国各地特别是黑龙江省高校建立了伙伴关系，促进双方师生交流，共同研究课题。例如哈尔滨工业大学（哈工大）分别与远东联邦大学合作建立了极地工程研究中心，与莫斯科国立鲍曼技术大学在两国间共同发起成立工科大学联盟。在该联盟框架下，托木斯克理工大学正计划与哈工大推进科研合作。

俄科学高教部还表示，俄科研单位正研究与黑龙江省高校合作的新方式和联合研究新方向。例如，进一步发展双边科学合作组织，着重研究具备独特光电性能的二维材料以及量子技术、航空航天科技和北极课题等。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)