联合国调查显示三分之一年轻人曾遭遇网络霸凌

新华社联合国9月4日电（记者徐晓蕾）联合国儿基会与联合国秘书长暴力侵害儿童问题特别代表4日联合发布的一项调查显示，约三分之一的年轻人曾遭遇网络霸凌，五分之一的年轻人曾为躲避网络霸凌和暴力而选择逃学。

联合国秘书长暴力侵害儿童问题特别代表的官网上说，网络霸凌涉及发布或发送意图骚扰、威胁或攻击他人的电子信息，包括图片或视频等。网络霸凌的媒介一般为各种社交平台，包括聊天室、博客和即时消息等。

这项调查采访了分布在全球30个国家、年龄介于13至24岁之间的逾17万名年轻人。近四分之三的受访者认为，脸书、Instagram、Snapchat和推特是网络霸凌最常发生的社交应用。各有约三分之一的受访者认为，政府、互联网公司以及年轻人自身是终止网络霸凌的主体责任方。

这项调查的结果挑战了校园网络霸凌是高收入国家独有现象的观念。来自撒哈拉以南非洲的受访者中，约34%表示自己曾是网络霸凌的受害者。

联合国儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔在一份新闻公报中说，不幸的是，校园霸凌也追随到放学后。要改善教育体验，需要将“线上和线下”环境均纳入考虑。

联合国秘书长暴力侵害儿童问题特别代表纳贾特·马拉·穆吉德说，包括政府、互联网公司和青少年在内的各方必须团结一致，为消除校园网络霸凌而共同担责并展开合作。

为终止校园网络霸凌和暴力，儿基会及其合作伙伴呼吁有效执行儿童和青少年的保护政策，建立支持儿童和青少年的服务热线，提升社交网络提供商在数据管理上的道德标准，依据儿童和青少年的在线行为制订相关政策，以及加强对教师和家长的培训以应对霸凌的发生。

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