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速读 | 重启磋商，有何看点？

令狐猫

2019年09月05日13:01  来源：“陶然笔记”微信公众号
 

　　“陶然笔记”微信公众号 图

　　9月5日一大早，又有了新情况。

　　上午9点多，传出中美经贸高级别磋商牵头人通话的消息。

　　9月5日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商，此前双方将保持密切沟通，工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件。商务部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。

　　200多字的消息，字字都是干货。

　　首先，双方确认了第十三轮磋商的时间地点。

　　“双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商”

　　上一次牵头人通话是8月13日，从那时到现在，局势又经历了一番跌宕起伏。

　　现在再度确认下一轮磋商，可谓是“打打谈谈，边打边谈。”

　　仔细想想，这种变化起伏，几乎就是过去一年多中美经贸摩擦的常态。

　　应对这种常态，没有一颗冷静理性的平常心，恐怕是不行的。

　　其次，确认了中美将为磋商取得实质性进展做好充分准备。

　　“此前双方将保持密切沟通，工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备”

　　这部分表达了两层意思。

　　其一，从现在直到第十三轮磋商，中美双方的沟通频次将会提升，特别是工作层将从9月中旬开展的认真磋商。

　　其二，自5月份第十一轮中美高级别磋商至今，“实质性进展”这个表述已经很久不见。

　　既然提出为取得实质性进展做好充分准备，那么可以想见接下来的这段时间，双方工作层在涉及彼此核心关切等方面，很可能会有新动作。

　　第三，需要关注双方将为磋商创造什么样的良好条件。

　　“双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件。”

　　“中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商”，这是两个多月前，中美元首大阪会晤形成的共识。

　　不过，在美方一些人的极限施压下，大阪共识并未得到有效落实，而“打贸易战没有赢家”的痛感，也为越来越多的人体会到。

　　此次中美双方确认将为磋商创造良好条件，彼此将采取的实际行动就值得密切关注。

　　什么样的实际行动，才能够创造良好条件？看看中美双方的关切，其实不难判断。

　　对中方而言，此前已经明确提出“坚决反对贸易战升级”。如果美方关税措施一再升级，又谈得上什么“良好条件”呢？

　　对美方而言，对中方采购美农产品这事十分上心。但过去一段时间美方的态度和行动，对中方采购美国农产品带来不利影响，这对美方磋商也谈不上“良好条件”。

　　不久前，刘鹤副总理在智博会上的讲话强调，应该以冷静的态度通过磋商和合作解决问题。

　　这个态度表明，中方并没有被情绪绑架。到目前为止，中方对美反制是节制而冷静的，并非为了让谁更难或是更舒服，而是向世人呈现“贸易战没有赢家”的危害，这也反应了中国，乃至于美国和全世界大多数人的利益。

　　如今，重启磋商被再度提出，双方也有必要根据两国元首大阪会晤共识，在平等和相互尊重的基础上共同努力，推动局势转圜。

　　接下来的走势，是朝着积极方向发展，还是会再度反复，恐怕仍取决于一些人如何选择。

　　（本文原题为《速读 | 重启磋商 有何看点？》）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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