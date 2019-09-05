“一带一路”为什么能持续圈粉？

编者按：

从1949年到2019年，中华人民共和国走过了70年的风风雨雨，中国共产党领导中国人民自力更生、艰苦奋斗，创造了举世瞩目的中国奇迹。

实现中华民族的伟大复兴，是近代以来中国一切仁人志士梦寐以求的社会理想。新中国成立70年来，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。

这一切是怎么发生的？中国共产党为什么能？中国为什么行？中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信来自哪里？世界充满好奇，时代不断追问。

人民网重磅推出“70年70问”大型全媒体系列报道，寻找历史性成就蕴含的“中国基因”，破解历史性变革背后的“中国密码”。

2019年4月27日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京雁栖湖国际会议中心举行圆桌峰会，国家主席习近平主持会议并致开幕辞。 新华社记者 李涛 摄

“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”2013年，国家主席习近平向世界发出中国倡议。一个跨越山海的宏伟构想——“一带一路”倡议，让中国梦与世界梦相联通，为全球开辟共商共建共享的国际合作新时代。

中国之声，应者云集。6年来，中国同150多个国家和国际组织签署共建“一带一路”合作协议，六廊、六路、多国、多港合作格局基本形成。一大批互联互通项目成功落地，中国同共建“一带一路”国家的贸易总额已经超过6万亿美元，投资超过800亿美元。中国同沿线国家共建的82个境外合作园区为当地创造将近30万个就业岗位，给各国带去满满的发展机遇，也使普通民众有了明显的参与感、获得感和幸福感。

2013年至今，“一带一路”可谓越走越宽，朋友圈越来越大。2014年，沿线50多个国家积极响应合作倡议；2015年，70多个国家和国际组织表达合作意愿，30多个国家同中国签署合作协议；2016年，倡议首次写入第71届联合国大会决议；2017年，中国累计与86个国家和国际组织签署100份合作文件；2018年，这两个数字直接跃升至151个国家和国际组织、173份文件。值得一提的是，作为“一带一路”参与各方的盛会，2017年和今年4月的两届“一带一路”国际合作高峰论坛更是见证了“一带一路”倡议的国际凝聚力和号召力。

“一带一路”缘何持续圈粉？不同的视角有不同的答案。中国古语云：“天时、地利、人和，三者不得，虽胜有殃。”这句话的引申义是天时、地利、人和是做好一件事的三要素。从这一角度出发，“一带一路”何以持续圈粉的答案便能获知。

顺应天时：为世界大变局提供应对之道

今年3月，意大利正式与中国签署“一带一路”倡议合作谅解备忘录，成为首个加入“一带一路”朋友圈的G7国家。从消极到积极、从疑虑到支持，意大利为何顶住西方传统盟友的压力作出这一战略选择？意大利总理孔特表示，尽管针对这一倡议存在谨慎态度和政治讨论，但他坚定认为，“一带一路”倡议对意大利而言是绝佳的历史机遇。事实上，意大利不是个例，越来越多的国家正在改变态度，希望加入共建“一带一路”的大舞台。究其原因，就是在当前的全球治理困境下，发展成为各国的普遍愿望。

“失序的世界”，这是西方学者曾对当下的国际秩序作出的判断。在不确定、不稳定因素明显增多，国际体系和国际秩序深度调整的大背景下，“世界怎么了，我们怎么办”成为时代之问。

“当前，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。”基于对世界大势的敏锐洞察和深刻分析，习近平主席作出了重大判断。

大变局呼唤新思路。习近平主席曾指出：“发展是解决一切问题的总钥匙。”这道出了全球治理的真谛。当今世界，真正全球性、战略性的问题，仍然是和平与发展问题，其中发展问题又是核心问题。冷战之后西方对外政策的最大偏差，就是把输出政治模式作为“优先议程”，偏离了解决全球问题的正道，这是产生许多麻烦和难题的根源。而“一带一路”倡议之所以应者云集，就是因为它顺应了各国尤其是发展中国家求发展的强烈愿望。

审度时宜，虑定而动。以合作共赢替代零和博弈，以开放包容的姿态拥抱全球共商发展大计，以兼容并蓄的大国气度化解冲突消弭误解。“一带一路”倡议是中国致力于加强国际合作、完善全球治理的切实行动，是中国主动开放、扩大开放的务实之举。它敞开大门迎宾客，谋求的不是“一花独放”而是满园春色，不是“一家独奏”而是丝路合唱。它让站在“十字路口”的世界找到了发展方向，成为中国向世界提供的最受欢迎国际公共产品和最大规模国际合作平台。

“一带一路”倡议的提出顺应时代潮流，契合全球共同需要，而且中国的决心和诚意有目共睹。中国发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明晰“一带一路”倡议的宏大愿景；发起建立亚洲基础设施投资银行；出资400亿美元成立丝路基金；不断加大对外开放力度，构建更加良好的营商环境……中国在行动，世界看得见。

“一带一路”建设聚焦经济发展，不搞政治输出；“一带一路”建设依托开放合作，不搞保护主义；“一带一路”建设致力互利共赢，不搞零和博弈；“一带一路”建设遵循国际规则，不搞另起炉灶。共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。

尽显地利：为沿线国家带来合作机遇

当地时间2019年4月4日，卢森堡至成都中欧班列正式开通。人民网记者任彦摄

伴随着火车鸣笛声，一列装载着红酒、母婴用品、洁具、机油和汽车零件等西班牙商品的“义新欧”中欧班列，驶出火车站，奔向中国义乌。而就在几天前，这趟列车刚从义乌运来了日用百货、服装、箱包、五金、家电等“中国制造”。这是定期会在马德里阿布罗尼加集装箱货运火车站上演的货运景象，它是“义新欧”中欧班列的终点站之一，起点是中国义乌。据了解，截至8月上旬，“义新欧”中欧班列已开通10条线路，辐射35个国家，累计往返开行780多列、发运货物6.3万标箱。早在今年初，其就已经实现去程每周3至4列、回程每周1至2列的常态化运行。

美国《福布斯》杂志评价说，欧洲人开始接受并积极利用“一带一路”倡议，“最大原因是通往西方的火车开始行驶了”。穿梭于新时代丝绸之路的“钢铁骆驼”正在让沿线各国各城市无缝衔接，带来的不仅是各国商品的互通有无，更是让定格于历史长河中的古丝绸之路焕发生机。

一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大，“一带一路”贯穿亚欧非大陆。以“共商、共建、共享”为原则，以“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神为指引，以打造命运共同体和利益共同体为合作目标的“一带一路”倡议，超越古丝绸之路成为一种新型国际合作模式。

“要想富，先修路”是中国人民在脱贫攻坚道路上总结出的最朴素的经验智慧。当前，这一民间谚语正在“一带一路”沿线得到验证。

在乌兹别克斯坦，中国工人和当地人民一道，用了900天时间建成了19公里长的隧道，使偏远地区的人民仅用900秒就可以坐火车穿越崇山峻岭。

在老挝，正在稳步建设中的中老铁路承载着老挝从“陆锁国”到“陆联国”的梦想。铁路建成后，将把万象至中老边境的旅行时间，由现在的12小时缩短至3小时以内。

在埃塞俄比亚，第一条现代电气化铁路——亚吉铁路，已正式投入商业运营一年多，将埃塞俄比亚至吉布提的陆路交通周转时间从原来的一周缩短到十几个小时。

在塞尔维亚，濒临倒闭的斯梅代雷沃钢铁厂在中国企业的帮助下获得重生，一举成为塞尔维亚第一出口创汇大户，给5000名员工的家庭带来了稳定收入，从而带动了当地人的消费，使得整个城市的经济因此蓬勃发展。

在希腊，古老的比雷埃夫斯港被中国企业收购后，从一个纯粹的本地港变身成地中海地区重要的枢纽港。中国企业加入后，比港集装箱吞吐量全球排名从2010年的第93位跃升至2017年的第36位。

尼泊尔国家通讯社的高级副编辑马亨德拉·苏贝迪（Mahendra Subedi）接受人民网采访时表示，“一带一路”倡议是一块经济蛋糕，为尼泊尔实现对发展的强烈渴望提供了机会。

澳大利亚维多利亚州制定实施与中国伙伴关系计划后，获得的外国直接投资比例从7%-8%左右增长到了25%，出口贸易总额从60亿澳元增长到了超过100亿澳元。维州州长丹尼尔·安德鲁斯接受人民网采访时表示，“我们意识到与中国发展强有力伙伴关系，对于维州意味着繁荣、工作机会和经济增长。”

中国人相信“大家好，自己才会好”。共建“一带一路”正在实现各参与国战略对接、优势互补，促进生产要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。“一带一路”沿线国家正在舒筋活血、打通脉络，一批批看得见、摸得着的互联互通项目遍地开花，给各国带来了满满的合作机遇，描绘了携手发展的宏伟蓝图。

赢得人和：为各国群众带去惠民“红包”

中国小伙方夏和他的印尼妻子菲欧在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛现场合影。人民网记者 杜明明摄

“开放、合作、共赢”是“一带一路”倡议的核心理念。对于这一点，切身参与到共建项目的企业和群众最有发言权。

作为“走出去”的中国企业，中国长江三峡集团公司与葡萄牙电力公司的合作故事为人津津乐道。葡电是葡萄牙第一大企业，受欧债危机影响，曾一度面临经营困难。2011年，三峡集团入股葡电，成为第一大股东。

2011年以前，葡萄牙只有中兴、华为两家中资企业。三峡集团投资葡电后，带动了中国企业特别是银行体系与葡萄牙的对接。目前在葡中资企业已近20家。相关数据显示，截至2018年9月底，中国企业对葡萄牙的各类投资已达82.57亿欧元。“葡电60％的收入来源于葡萄牙国土以外，在14个国家有业务，是全球第三大风电商、欧洲最大的水电商。”说起与葡电的合作，中国三峡国际能源投资集团副总经理、三峡欧洲公司首席执行官吴胜亮用“三好”概括：葡电资产质量好，国际化经营经验和网络好，与三峡集团互补效应好。“与葡电的合作，对三峡集团学习国际先进经验、对接国外企业、借助平台开发第三方市场非常有意义。通过7年的合作，我们实现了共赢。”

互利共赢的故事在企业合作中不胜枚举。深入到各国民众生活甚至田间地头去观察，这样的故事同样并不鲜见。

小龙虾是中国的人气美食，却让埃及尼罗河沿岸的渔民颇为头疼。但是由于“一带一路”，捕捞小龙虾成为当地渔民新的重要收入来源。2014年至2018年间，中国80%进口小龙虾来自埃及。渔民阿卜达伊兴奋地讲述捕捞小龙虾给他生活带来的改变：“我已经买了三辆车。我身边的亲戚朋友都在捕捞小龙虾。因为中国市场，我们有了新收入！”同样，因为有了来自尼罗河沿岸的小龙虾，中国百姓的“吃货”生活也更加丰富。

千里姻缘一线牵。“一带一路”不仅带来了惠民“红包”，还促成了动人的爱情故事。中国小伙方夏和他的印尼妻子菲欧向人民网讲述了他们的丝路婚姻。他们因“一带一路”跨越地域障碍、消融文化差异，谱写了一段中印尼情缘。这不仅是个人的结合，也代表着两种文化的交融。正是“一带一路”建设，让全球不同文明和文化实现了共通，架起了缩小发展差距、连接不同文化的桥梁。

“政策好不好，要看乡亲们是哭还是笑”，同样检验“一带一路”为什么能持续圈粉，还要看看各国民众的回答。老挝友人写歌欢迎“一带一路”，德国女司机自制宣传手册传播“一带一路”理念，在尼日利亚参与“一带一路”共建项目的80 后河南小伙儿孔涛还当上了酋长，中国自主汽车品牌“奇瑞”行驶在叙利亚、埃及、卡塔尔等国家的街头巷尾……国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。在共建“一带一路”过程中，中国坚持以民生为导向的国际合作，致力于打造更多惠及老百姓切身利益的民生工程，给各国民众带去了实实在在的福祉。

今年6月份，世界银行在《“一带一路”经济学：交通走廊发展机遇与风险》报告中称，“一带一路”倡议的全面实施可帮助3200万人摆脱中度贫困（日均生活费低于3.2美元），使全球贸易额和全球收入分别增长6.2%和2.9%。相关数据显示，截至今年4月，中企在“一带一路”沿线国家建设了一批境外经贸合作区，累计投资超过300亿美元，成为推动当地经济增长、产业集聚的重要平台，带动东道国就业近30万人。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽刊文指出，“一带一路”倡议的顺利推进源于其“群众路线”，越来越多的国家与民众同声相应、相向而行，正因其能够贴近民生、贴近民众、贴近民意，给各国民众带来了实实在在的就业、创收等实惠。

慎易以避难，敬细以远大。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席为“一带一路”倡议的未来指明了方向。他指出，面向未来，我们要聚焦重点、深耕细作，共同绘制精谨细腻的“工笔画”，推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进。

志之所趋，无远弗届。共同开创共建“一带一路”的美好未来，值得期待。

(责编：刘叶婷、杨牧)