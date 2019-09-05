中美科学家发现最早的爬虫化石

新华社南京9月5日电（记者王珏玢）记者从中科院南京地质古生物研究所获悉，该所早期生命研究团队与美国弗吉尼亚理工大学古生物学者合作，在中国三峡地区新发现一种生活在约5.5亿年前的爬虫化石。这是迄今确切已知最早的可以主动运动、身体分节且两侧对称的动物，类似现在的沙蚕、蜈蚣等爬虫。研究人员根据发现地，将这种新发现的动物命名为“夷陵虫”。

相关研究成果已于5日刊发在科学期刊《自然》上。

夷陵虫化石发现在湖北省宜昌市夷陵区。自2013年开始，科研人员用了近5年时间，对这些化石进行详细研究。从形态上看，夷陵虫体长可达30厘米以上，身体呈长条形、两侧对称，具有明显的身体分节，也具有了前后和背腹的区别。更奇特的是，科研团队发现的一部分夷陵虫标本，与它们的爬行印记保存在一起，这生动展现出了行进中爬虫的“最后时刻”。科研人员认为，夷陵虫可能是一类生活在远古海洋中的环节动物或节肢动物。

“对称、分节、运动，这些重要的进化特征，在5.5亿年前第一次同时‘装配’在夷陵虫身上。动物运动能力的产生，标志生物产生了主动改造环境及生态的能力。两侧对称和身体分节的出现，也促使动物趋向定向运动，开始生理分工。”参与此项研究的中科院南京地质古生物研究所研究员陈哲说。

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