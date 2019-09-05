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土耳其空军开始参与S-400防空导弹系统培训

2019年09月05日09:31  来源：新华网
 

　　新华社安卡拉9月4日电（记者郑思远 施洋）土耳其国防部4日宣布，土耳其空军人员开始参与俄制S-400防空导弹系统的培训。

　　土耳其国防部当天发表声明说，此次S-400防空导弹系统培训在俄罗斯加特契纳市进行，土耳其空军司令部人员参与训练。

　　土耳其国防工业部门负责人伊斯梅尔·德米尔当天表示，S-400防空导弹系统第一批和第二批相关配件的交付工作将在本月底完成，安装将在今年年底完成，考虑到相关培训等事宜，该系统将在2020年4月全面投入使用。

　　土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及盟国的F-35战机。土方坚持履行与俄方合同，认为购买S-400防空导弹系统是土耳其国家主权范围内的事务，其他国家无权干涉。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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