巴勒斯坦谴责以色列总理访问希伯伦

新华社拉姆安拉9月4日电（记者吕迎旭 尚昊）巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳4日发表声明，谴责以色列总理内塔尼亚胡访问位于约旦河西岸的巴勒斯坦城市希伯伦，称这是“危险的挑衅行为”。

鲁代纳在一份声明中说，内塔尼亚胡前往希伯伦并访问了易卜拉欣清真寺（犹太人称为“始祖墓穴”），是为了在即将举行的以色列议会选举中赢得以色列右翼的选票，也是以色列试图将希伯伦犹太化的一步。他呼吁国际社会采取措施，阻止以色列对希伯伦以及易卜拉欣清真寺的侵犯。

当天，内塔尼亚胡前往希伯伦出席纪念犹太人在此地遭屠杀90周年活动。他在纪念活动中说，“我们在这个城市不是陌生人，我们将永远存在下去”，“没人能把我们赶走”。

当天，以色列总统里夫林和议长埃德尔斯坦也访问了希伯伦。

希伯伦位于约旦河西岸的南部，长期以来，伊斯兰教和犹太教信徒都把易卜拉欣清真寺所在地视为他们的圣地。目前，约有22万巴勒斯坦人和约1000名犹太人定居者居住在希伯伦。

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