美国企业的中国“生意经”：舍不得与离不开 

“中国市场与其他市场相比具有比较优势，是（受调查美国）企业收入增长的动力来源。”

这是美中贸易全国委员会对其会员企业的一项最新调查（下称“调查”）所显示的结果。

该调查显示，绝大多数的美国企业表示其中国业务盈利，且表示其中国业务利润率高于总体业务利润率的受访企业比例从去年的38%增加至今年的46%。同时，大部分企业表示，中国业务收入在过去一年继续增长。

值得注意的是，对于中国业务是否盈利这一调查，有97%的受访美企连续在2018年和2019年的两次调查中表示盈利，而这也是自2010年以来的最高比例。

美国超市巨头开市客(Costco)上海开业人气爆棚。中新社记者 汤彦俊 摄

舍不得：美企持续看好中国市场

从上述数据可以看出，中国是美国企业赚钱的“基本盘”，没有谁舍得端起来后又轻易放下。

尽管当前中美贸易关系紧张，但调查显示美国企业仍舍不得离开：87％的受访美企表示，既没有搬迁也没有计划将业务转到中国以外，接受调查的大多数美国公司仍致力于耕耘中国市场。

美国超市巨头开市客（Costco）近日在中国开业的第一天就迎来销售盛况，顾客蜂拥而至，把货柜几乎“买空”，开市客甚至不得不采取了“限流”措施来保证购物体验。

美国奢侈珠宝品牌蒂芙尼发出最新财报显示，在美国本土市场销量同比下滑之际，中国大陆地区保持两位数增长，其CEO表示继续看好中国需求增长。

《纽约时报》有评论称，尽管美国有些人可能想让美国工商界与中国保持距离，但中国对全球商业至关重要。美国企业与中国紧密相联，解除这种关系将是一个充满混乱的过程，并有可能对全球经济造成破坏性的影响。

强生中国区主席宋为群对中新社国是直通车表示，强生支持公平、互惠的自由贸易合作关系。中国是其全球业务非常重要的市场，公司对在华业务的发展高度重视。

宋为群希望，政府继续致力于加快打造稳定、公平、透明、可预期的营商环境，更大激发市场活力，帮助企业在中国获得可持续的长期发展。“我们作为建设‘健康中国’道路上可信赖的合作伙伴的承诺不会改变。”

通用电气公司（GE）国际业务总裁兼首席执行官段小缨直言，GE一直以来都支持自由、公平的贸易以及自由进出美国和世界各地的市场。在当今世界经济反全球化和贸易保护主义思潮抬头的大环境下，中国向全世界释放了许多坚定的开放信号。

“GE看好中国的发展远景，对中国的承诺也是长期和坚定的。我们相信中国扩大对外开放、鼓励外商进一步投资的决心和努力，令包括GE在内的外资企业对未来在中国的业务发展及加深与本地合作伙伴的合作充满信心。” 段小缨说。

当星巴克CEO约翰逊被问及“在中国市场每15小时开出一家（星巴克）新店”这一速度能走多远时，他给出的答案是“至少未来10年”。他透露，在接下来三年，星巴克门店将会进驻中国100个还没开设星巴克的城市，“这其中任何一个城市的人口数量都大于洛杉矶”。

此外，多个标志性工程也在最近一年敲定：美国最大石油公司埃克森美孚公司决定出资100亿美元在广东建设大型独资石化项目；特斯拉的上海超级工厂在今年1月动工，目前建设顺利并预计在2019年年底正式投产；福特宣布未来五年，在中国投资114亿用于研发，以适应中国消费者的需求……

2019年1月，特斯拉中国“超级工厂”在上海临港奠基。中新社记者 张亨伟 摄

美国荣鼎咨询公司的数据显示，今年上半年，美国企业在华投资68亿美元，较过去两年同期均值增长1.5%，正是美企“用脚投票”，让投资规模逆势而上。正如美国商会副总裁布莱恩特所言，要求美国公司忽略有14亿消费者的巨大大市场是不应该的。

在此背景下，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦对贸易给美国企业带来的潜在负面影响忧心忡忡， “失去市场份额很容易，收回却很难。美中两国政府回到谈判桌成为当务之急”。

离不开：中国市场给外企更多机遇

随着改革开放不断推进，营商环境逐渐完善，中国对外企引力“磁场效应”还在日益强大。

中国银保监会主席郭树清此前就指出，美国进口商及跨国公司拿到贸易差额中的绝大部分利润，美国对中国货物贸易逆差将近60%来自外商投资企业，其中相当部分是美资企业，销售这些产品最终形成美国公司的收入和利润。美资企业全球海外销售总额增长的三分之一来自中国市场。

对于美国大小企业来说，其离不开中国的原因在于中国制造商在供应链、产业链上的生产能力，以及满足其大量需求的同时亦能保证品质的能力。

中国以促开放作为稳金融砝码，也带给包括美企在内的外企更多机遇。

以征信领域为例，中国已建立全球规模最大征信系统，未来还将以高水平开放切实增加征信市场化有效供给。近年来，中国央行联合相关部门先后出台了外商投资企业设立企业征信机构和信用评级机构的政策规定和监管要求。

政策出台后，各大外资企业征信机构和信用评级机构排队进入中国市场，包括美国邓白氏等国际企业征信巨头在华设立子公司。美国标普、惠誉、穆迪三大评级机构也分别在北京注册独资法人评级机构。

需要指出的是，没有任何一家企业会愿意远离消费者。而据布鲁金斯学会预计，自2009年到2030年中国将新增8.5亿中产阶级人群，中产阶级占比将由2009年的12%上升到2030年的73%；中国消费将达到14.3万亿美元，占全球总量22%。

“不来中国市场参与竞争，对国际企业来说是个巨大错误。”波士顿咨询全球主席博克纳这样说。

他告诉中新社国是直通车，中国市场不仅需求巨大，在数字科技、移动支付、智慧出行等新兴行业都有优势经验，“对于想成为全球领先者的企业，在中国市场竞争至关重要。”

作为一家全球咨询公司主席，从其跟各国企业客户交流来看，跨国企业依旧对中国有高昂兴趣，他们传达出的信号是：要保持竞争优势就要参与中国市场，只要能在中国取得成功，在其他地方也必然可以。

更重要的是，中国还在为外企提供更优发展环境。据世界银行《2019年营商环境报告》，中国营商环境总体评价在190个经济体中排第46位，较去年上升32位。其中“开办企业”指标排名第28位，较去年大幅跃升63个位次。

“中国营商环境好不好，在中国能不能赚到钱，外国企业包括美国企业已用行动表明了态度。”武汉大学国际法研究所教授漆彤说，以今年初通过外商投资法为标志，过去40年来中国投资法治不断完善。企业在哪里投资营商，选择谁为合作伙伴，自然会根据自身利益和市场原则决定。

中国美国商会发布的《中国商务环境调查报告》显示，近80%受访企业表示，中国投资环境正在改善或保持不变；62%的企业视中国为全球投资首要或前三大投资目的地。

受益于此，不仅美企，全球跨国企业都把目光投向中国。

例如，计划投资30亿欧元，规划占地2.9平方公里，年产能达40万辆的华晨宝马新工厂项目已在沈阳中德园正式启动建设；巴斯夫投资100亿美元在广东湛江建立一体化基地，这是其迄今为止最大海外投资项目。

中国商务部新闻发言人高峰说：“我们欢迎世界各国包括美国在内的企业在华投资和经营，将继续创造良好的营商环境。”（来源：国是直通车；作者：夏宾 王恩博）

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