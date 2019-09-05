这两组数据很直白:扩大开放显中国胸怀，美制造业信心下滑

中国近期密集出台扩大开放新举措，引起国际社会广泛关注。在中美经贸摩擦背景下，中国以不断扩大开放的确定性应对来自外部环境的不确定性，为维护自由贸易、建设开放型世界经济贡献中国智慧和方案。

人民日报4日发表钟声署名文章《扩大开放，见中国胸怀》，文章列举了近一个月以来，中国扩大开放铿锵有力的足音：

深圳迈开建设中国特色社会主义先行示范区的步伐；

上海启动自贸区临港新片区建设；

山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江6省区的6个新设自由贸易试验区正式揭牌；

中央财经委员会第五次会议强调在开放合作中形成更强创新力、更高附加值的产业链；

国务院推出加快发展流通促进商业消费的“组合拳”……

拓展发展空间，释放发展潜力，彰显中国进一步同世界共享机遇的决心。

所有这些也引起了国际社会的广泛关注：

“密集宣布的一系列扩大开放举措，彰显了中国即使面对不断升级的中美贸易战，仍加大力度推进对外开放进程的决心”

“北京在向包括邻国在内的其他国家发出信号：中国对商业是开放的”

中国经济向世界敞开怀抱，得到广泛积极回应。

来看一组数据：

今年前7个月，中国新设外商投资企业超2.4万家，实际使用外资金额5300多亿元人民币，同比增长7.3%。德国、韩国、日本、荷兰对华投资分别增长72.4%、69.7%、12.6%、14.3%，欧盟对华实际投入外资金额同比增长18.3%；“一带一路”沿线国家对华实际投入外资金额同比增长5%……实实在在的数据表明，国际社会信任支持中国扩大开放，愿意继续与中国携手前进。美国《大西洋月刊》网站文章感慨，美国政府“不断地将世界其他地区推开，推向中国一边”。推到了中国一边，那么美国呢？

这里，我们再来看一组数据：美制造业采购经理人指数跌破“荣枯线”。

美国权威行业研究机构——美国供应管理协会3日公布的数据显示，美国8月份制造业采购经理人指数下降至49.1。

数据显示，美国8月份制造业采购经理人指数连续第五个月下降，从7月份的51.2下降至49.1，为2016年1月以来的最低值。美国供应管理协会在声明中说，受访者对中美经贸摩擦表现出更多的担忧，由于出口的大量减少，美国制造业的信心明显下滑。

制造业在美国经济中占约12% ,制造业采购经理人指数，是衡量美国制造业综合发展状况的“晴雨表”。此前总部位于英国伦敦的“IHS马基特公司”也在8月22日发布数据显示，8月份美国制造业采购经理人指数跌至49.9。

有经济学家表示，制造业采购经理人指数连续下滑表明今年第三季度美国经济增长将继续放缓。今年第二季度美国经济增速为2.1%，远低于第一季度的3.1%。

受到不利经济数据公布的影响，纽约股市三大股指3日收盘时均出现下跌。道指跌幅为1.08%。标普指数跌幅为0.69%。纳斯达克指数跌幅为1.11%。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。中国坚定不移扩大开放，持续深化同世界各国的合作共赢。这样的大国胸怀，彰显坚定维护发展权益的信心和决心。展望未来，无论国际环境如何风云变幻，中国以自己的节奏推动更高水平开放的脚步不会停滞，中国推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞。（澎湃新闻记者 方晓）

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