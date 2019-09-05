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人伦惨案 美国亚拉巴马州一少年深夜枪杀5名家人

2019年09月05日08:57  来源：新华网
 

　　美国再次发生枪击惨剧，一名14岁少年枪杀5名家人。

　　亚拉巴马州莱姆斯通县警方说，枪击事件2日深夜发生在埃尔克蒙特镇。那名少年在家中开枪，3人当场死亡，其余2人送往医院抢救，伤重不治。

　　美国WAFF电视台以警方发言人为消息源报道，少年开枪后打电话报警，称他在楼下听见楼上响起枪声；警察赶到现场，少年最终承认自己行凶。

　　报道说，遇害人分别是少年的父亲、继母和他父母的其他未成年孩子。

　　少年行凶后把枪扔掉。凶器是一支9毫米口径手枪，警方正在寻找它的下落。

　　暂时不清楚少年行凶动机和枪的来源。

　　美国民间枪械泛滥，数量超过美国人口总数，枪械暴力事件高发，仅今年8月就发生多起群体死伤枪击事件。8月3日，得克萨斯州埃尔帕索市枪击致死22人，超过20人受伤；4日，俄亥俄州代顿市，9人遭枪杀，将近30人受伤；31日，得克萨斯州敖德萨市，枪手射杀7人，大约20人受伤。

　　美国吉福兹防止枪械暴力法律中心数据显示，美国每年平均3.6万人死于枪下、10万人受枪伤。

　　2017年10月，一名枪手在赌城拉斯维加斯长时间扫射，致死58人、致伤851人，其中422人遭受枪伤，制造美国现代史死伤人数最多的枪击事件。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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