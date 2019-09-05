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前大使联名警告美勿急于从阿富汗撤军 恐陷入内战

2019年09月05日08:56  来源：新华网
 

　　美国9名前大使或前高级官员3日警告，如果美国在阿富汗政府与塔利班达成全面和平协议以前大规模撤军，阿富汗可能陷入“全面内战”。

　　美国5名卸任驻阿富汗大使、1名前阿富汗和解事务特别代表、1名前副国务卿以及另外两人3日在美国智库大西洋理事会网站发布联合声明，认为美方大规模撤军应该在“真正的和平协议以后，而非以前”。

　　声明说，“美国初步撤军不应该这么快，让塔利班认为他们能取得军事胜利……（继而）不会向其他阿富汗政治派别做出妥协。”

　　美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德2日说，美国与塔利班代表就和平协议草案达成一致，草案必须获得总统唐纳德·特朗普批准。协议签署后，美国将从驻阿富汗的5座军事基地撤走接近5000人；塔利班承诺将切断与“基地”组织的联系并开始与阿富汗政府谈判。

　　美国自去年年底开始与塔利班在卡塔尔首都多哈谈判，第九轮谈判近日结束。阿富汗政府一直被排除在谈判以外，缘由是塔利班认为政府是美国扶植的“傀儡”。

　　那9名卸任美国官员在联合声明中说，如果美方在塔利班拒绝与政府对话的问题上让步，塔利班将自行决定与谁谈判。但是，“阿富汗人有权决定他们的政府以及谁在和平谈判中代表他们”。

　　声明说，和平前景不明朗，保持美国驻军规模将对阿富汗和谈能否成功产生关键影响。

　　美国现阶段在阿富汗驻军大约1.4万人。特朗普8月29日说，打算把驻阿富汗美军人数减至8600人，美国会一直在阿富汗保持军事存在。（王雪梅）【新华社微特稿】

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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