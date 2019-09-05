提出关切劳工等事项 美民主党为美墨加协定设障碍

美国民主党籍国会众议院议长南希·佩洛西3日告诉加拿大总理贾斯廷·特鲁多，众议院民主党人关切“美国—墨西哥—加拿大协定”的进展以及墨西哥劳工标准的执行状况。

佩洛西的一名发言人在声明中说，佩洛西3日与特鲁多通话，告知后者众议院与美国贸易代表办公室之间的磋商进展。佩洛西说，民主党人的“关键关切”是劳工标准、处方药价格、环境保护和切实的执行机制。

声明说，民主党人对协定的实施、墨西哥劳动标准的执行情况以及其他关键承诺尤其关切。

特鲁多办公室发表声明，说特鲁多和佩洛西讨论美墨加协定的进展，欢迎美方为协定获得国会批准所作的努力。

美国总统唐纳德·特朗普2017年1月就职后多次指责“北美自由贸易协定”部分条款损害美国利益，威胁退出，当年4月宣布重新谈判。其间，为迫使墨加就范，特朗普动用加征钢铝关税等手段。美墨加去年11月签署新版协定，而协定须经三国各自立法机构批准才能生效。墨西哥议会今年6月表决通过协定。

特朗普施压国会尽快通过协定，但由民主党掌控的国会众议院如今为通过这份协定设置障碍。民主党声称，他们就协定的关切全部满足后，才允许进入下一步程序。

民主党籍众议院筹款委员会主席理查德·尼尔3日说，针对协定的具体建议已送至贸易代表办公室，决定权如今在贸易代表办公室，希望磋商进度本月能加速。

美国最大商业游说团体、美国商会会长托马斯·多诺霍对协定获得国会通过展现乐观态度。他3日早些时候告诉美国消费者新闻与商业频道，协定在国会能获得足够多的赞成票。

在多诺霍看来，协定通过有助于提振美国经济，确保金融市场稳定。“如果国会高票通过协定，将推动美国向前迈出一大步。”（王逸君）【新华社微特稿】

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