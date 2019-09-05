美国制裁伊朗航天机构 不许伊朗发展弹道导弹技术

美国政府3日宣布制裁伊朗航天机构，理由是美方认定最近发生的伊朗火箭发射台爆炸是导弹试验的迹象。

美国国务卿迈克·蓬佩奥当天在一份声明中说，美国不会允许伊朗以太空发射项目为幌子，发展弹道导弹技术。“伊朗8月29日试图发射太空运载工具，凸显威胁加剧。”

伊朗航天局及其两个附属研究中心遭到美国制裁，意味着所有与伊朗太空项目有关联的美国公民或居民可以受到刑事责任追究。

蓬佩奥说：“这是对国际科学界的一项警告，即与伊朗太空项目合作可能有助于德黑兰发展核武器运载系统。”

美国总统唐纳德·特朗普8月30日在社交媒体“推特”发布一张高清晰度图片，显示一个疑似伊朗卫星发射场发生爆炸。他说，美国与这一事件没有关联。

伊朗政府发言人阿里·拉比埃2日证实，一枚运载火箭在伊朗北部发射台爆炸，原因是“技术失误”。那枚火箭原定把卫星送入轨道，爆炸发生时，卫星没有载入火箭。（高冰冰） 【新华社微特稿】

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