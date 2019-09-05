人民网>>国际

鲁哈尼否认伊美直接对话 或停止伊核协议更多条款

2019年09月05日08:53  来源：新华网
 

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼3日排除伊朗与美国直接对话的可能性，同时警告可能“数天内”停止履行伊朗核问题全面协议更多条款。

　　【回避“直接谈”】

　　鲁哈尼3日在议会发表讲话，否认伊朗方面将与美方“直接谈”，说双方任何对话应以伊核协议为框架。

　　美国政府2018年5月退出伊核协议，随后恢复并追加对伊制裁。作为协议签署国之一，法国近期积极斡旋。法国总统埃马纽埃尔·马克龙8月底出席七国集团峰会期间表达促成鲁哈尼与美国总统唐纳德·特朗普会面的愿望。

　　“也许有一种误解，”鲁哈尼说，“我们多次说过，（现在）我们重申，（伊方）没有与美方举行双边对话的决定。”

　　按照鲁哈尼的说法，伊朗“原则上”不与美方直接谈，但如果美方解除所有对伊制裁，伊方有可能像以前一样在伊核协议框架内与美方接触。

　　“我们已经收到多份（与美国对话的）提议，”鲁哈尼说，“我们的回答一直是否定。”

　　【欲迈“第三步”】

　　美方退出伊核协议后着手加强在海湾的军力部署，伊方则停止执行协议部分条款，突破低丰度浓缩铀存量300公斤和浓缩铀丰度3.67%的上限。

　　鲁哈尼3日说，除非欧洲方面制定保护伊朗利益的具体方案，否则伊方将在数天内进一步停止履行协议。“如果这些磋商截至5日还没有结果，我们将宣布减少履行协议承诺的第三步。”

　　只是，鲁哈尼强调伊方举措并非不可撤销，说按照这些举措的执行方式，“回到起点无需耗费太多时间”。

　　法新社报道，国际原子能机构8月30日通报，伊朗低丰度浓缩铀存量为大约360公斤；伊方只有超过10%的浓缩铀突破了丰度3.67%的上限，达到4.5%。

　　鲁哈尼说，伊方对其他国家的要求是“继续买我们的原油”，“即便在伊方迈出第三步后，我们还可以继续磋商”。

　　就挽救伊核协议，鲁哈尼最近几个星期多次与马克龙通电话。伊朗塔斯尼姆通讯社8月31日援引伊朗议员阿里·穆塔哈里的话报道，马克龙提出向伊朗提供150亿美元信用额度，换取对方撤销先前停止履行协议的举措并避免采取进一步动作。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved