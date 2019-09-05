鲁哈尼否认伊美直接对话 或停止伊核协议更多条款

伊朗总统哈桑·鲁哈尼3日排除伊朗与美国直接对话的可能性，同时警告可能“数天内”停止履行伊朗核问题全面协议更多条款。

【回避“直接谈”】

鲁哈尼3日在议会发表讲话，否认伊朗方面将与美方“直接谈”，说双方任何对话应以伊核协议为框架。

美国政府2018年5月退出伊核协议，随后恢复并追加对伊制裁。作为协议签署国之一，法国近期积极斡旋。法国总统埃马纽埃尔·马克龙8月底出席七国集团峰会期间表达促成鲁哈尼与美国总统唐纳德·特朗普会面的愿望。

“也许有一种误解，”鲁哈尼说，“我们多次说过，（现在）我们重申，（伊方）没有与美方举行双边对话的决定。”

按照鲁哈尼的说法，伊朗“原则上”不与美方直接谈，但如果美方解除所有对伊制裁，伊方有可能像以前一样在伊核协议框架内与美方接触。

“我们已经收到多份（与美国对话的）提议，”鲁哈尼说，“我们的回答一直是否定。”

【欲迈“第三步”】

美方退出伊核协议后着手加强在海湾的军力部署，伊方则停止执行协议部分条款，突破低丰度浓缩铀存量300公斤和浓缩铀丰度3.67%的上限。

鲁哈尼3日说，除非欧洲方面制定保护伊朗利益的具体方案，否则伊方将在数天内进一步停止履行协议。“如果这些磋商截至5日还没有结果，我们将宣布减少履行协议承诺的第三步。”

只是，鲁哈尼强调伊方举措并非不可撤销，说按照这些举措的执行方式，“回到起点无需耗费太多时间”。

法新社报道，国际原子能机构8月30日通报，伊朗低丰度浓缩铀存量为大约360公斤；伊方只有超过10%的浓缩铀突破了丰度3.67%的上限，达到4.5%。

鲁哈尼说，伊方对其他国家的要求是“继续买我们的原油”，“即便在伊方迈出第三步后，我们还可以继续磋商”。

就挽救伊核协议，鲁哈尼最近几个星期多次与马克龙通电话。伊朗塔斯尼姆通讯社8月31日援引伊朗议员阿里·穆塔哈里的话报道，马克龙提出向伊朗提供150亿美元信用额度，换取对方撤销先前停止履行协议的举措并避免采取进一步动作。（闫洁）（新华社专特稿）

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