英国首相遭议会“下马威” 威胁提议10月解散议会

承诺带领英国如期脱离欧洲联盟的首相鲍里斯·约翰逊3日在就任后议会下院首场表决中遇挫。反对“无协议脱欧”的跨党派议员成功夺取议会议程掌控权，定于4日表决延期“脱欧”法案。

多达21名执政党保守党议员不顾党鞭警告在表决中“反水”。约翰逊政府目前掌握的下院可投票议席比反对党少43个。

约翰逊在表决失利后表示，如果延期“脱欧”法案4日获通过，他将提议10月中旬解散议会并提前选举。

【政府遇挫】

英国议会下院以328票支持、301票反对的表决结果通过动议，从约翰逊手中夺取4日部分议事掌控权。

21名保守党议员投下赞成票，包括前财政大臣菲利普·哈蒙德、前司法大臣戴维·高克、曾角逐保守党党首的前国际开发大臣罗里·斯图尔特、1970年起出任下院议员的肯尼思·克拉克以及已故前首相温斯顿·丘吉尔的后人尼古拉斯·索姆斯。

多家媒体报道，保守党党鞭办公室官员在表决后通知上述议员，已取消他们的党籍，宣称他们无法以保守党候选人身份参加下届议会选举。

约翰逊在表决前实际已经受挫。前保守党议员菲利普·李在首相介绍法国比亚里茨七国集团峰会成果时宣布退党，转投坚决主张“留欧”的自由民主党。

这意味着约翰逊政府在表决前成为少数派政府。表决结束后，保守党与政治盟友北爱尔兰民主统一党在下院的可投票议席从320个降至298个，比反对党少43个。

美联社报道，部分保守党议员和最大反对党工党等多个政党的议员们之所以决意对抗约翰逊政府，是担忧“无协议脱欧”让英国经济陷入衰退，导致药品和食品短缺。

约翰逊先前经英国女王批准，让议会3日复会大约一周后再次休会，直至10月14日。反对“无协议脱欧”的议员认定这是政府有意为他们设置障碍。

以哈蒙德和工党议员希拉里·本为首的下院议员因而起草法案，为再次延期“脱欧”设两个条件：约翰逊政府如果在10月19日、即欧盟峰会结束时既无法与欧盟达成新版“脱欧”协议，也无法让英国议会同意“无协议脱欧”，便须向欧盟申请把“脱欧”大限再度延后3个月，至明年1月31日。

英国广播公司4日报道，法案草案定于当天15时以后接受辩论，预期首次表决大约17时开始。

【两党博弈】

约翰逊3日在动议表决结果公布后说，议员4日打算推行的法案实际将迫使英国在“脱欧”事务磋商中向欧盟投降，而他希望确保欧盟方面就现有“脱欧”协议法律条款让步，以“无协议脱欧”相威胁对英方有利。

约翰逊说：“我不想要选举，公众也不想要选举。”他说，如果下院明天表决通过法案，公众将面临10月17日谁能代表英国出席欧盟峰会“解决问题”的选择。不少人预期，10月17日至18日欧盟峰会将就英国“脱欧”作最终决定。

依据4日议程，延期“脱欧”法案如果获通过，议会随后可能就政府发起的提前选举动议表决。如果动议获得三分之二以上议员支持，政府可以解散议会并提前选举。

这意味着保守党需要获得工党支持才能推进提前选举。工党党首杰里米·科尔宾2日说“已准备好”大选，但3日强调，工党支持提前选举的前提是延期“脱欧”法案获通过，以杜绝“无协议脱欧”。

工党影子内阁“脱欧”事务大臣基尔·斯塔默4日接受英国天空新闻频道采访时说，工党当天不会“随约翰逊的曲调起舞”，即不会支持政府发起的动议。

如果政府动议获通过，英国4年内将迎来第3次大选。可能的选举日在10月14日，早于欧盟峰会。

但据路透社报道，不少反对“无协议脱欧”的人士推测，约翰逊选定的选举日可能让议会无法阻止英国10月底如期“脱欧”。

按彭博社的说法，即便延期“脱欧”法案获通过，约翰逊只要赢得大选，便可以废除法案。

接近约翰逊的人士告诉英国广播公司，3日的挫败对政府而言“危中有机”，有望让保守党就2016年“脱欧”全体公民投票结果作了断并清晰传达坚定支持“脱欧”信号。

【前路复杂】

按照路透社的说法，3日的胜利只让议员们通过了第一道障碍。

英国《泰晤士报》梳理，法案即便获下院“放行”，可能遭遇上院阻挠；即便获议会两院支持，政府可能向女王申请延期签署法案，直至议会休会。

法案如果遭否决，阻击“无协议脱欧”的议员可能发起对约翰逊政府的不信任投票。无论出现哪种结果，英国的“脱欧”进程都需要获得欧盟认可，因而无法排除“有协议脱欧”、“无协议脱欧”和延期“脱欧”的可能性。

不过，3日表决后，欧盟方面认定“无协议脱欧”概率上升。法国外交部长让－伊夫·勒德里昂说，眼下“无协议脱欧”是最有可能出现的情境。欧盟委员会定于4日发布帮助企业、工人和农户应对“无协议脱欧”的建议。

联合国贸易和发展会议预估，英国如果“无协议脱欧”，对欧盟出口至少损失160亿美元。美国投资银行摩根大通分析，英国如果提前选举，更有可能选择“无协议脱欧”。（海洋）（新华社专特稿）

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