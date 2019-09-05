美国宣布制裁一个与伊朗石油运输相关的航运网络

新华社华盛顿9月4日电（记者刘晨 刘阳）美国财政部4日宣布，制裁一个与伊朗石油运输相关的航运网络。

美国财政部在一份声明中说，此次制裁涉及16家实体、10名个人和11艘船只。声明称，伊朗伊斯兰革命卫队下属的“圣城旅”高官及其他伊朗官员操纵这一航运网络，“非法”运送并销售伊朗石油。

美国伊朗问题特别代表布赖恩·胡克当天在美国务院举行的记者会上表示，此次制裁是美国对伊朗“极限施压”手段的延续，未来美国还会出台更多对伊制裁措施，以切断伊朗经济收入来源、迫使伊朗重回谈判桌。

根据美方相关规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

2018年5月，美国单方面宣布退出伊朗核问题全面协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。美伊关系严重恶化，海湾局势持续紧张。近几个月来，美国又陆续出台多轮对伊制裁，伊朗方面则多次强调，不会在承受压力的情况下与美方对话。

美国白宫今年4月发表声明，将伊朗伊斯兰革命卫队及其下属的“圣城旅”列为恐怖组织。

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