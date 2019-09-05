普京：印度是俄罗斯的关键伙伴之一

新华社俄罗斯符拉迪沃斯托克9月4日电（记者李奥）俄罗斯总统普京4日与到访的印度总理莫迪在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行会谈。普京在会谈后表示，印度是俄罗斯的关键伙伴之一。

普京在会谈后的联合记者会上说，俄印两国关系具有战略与优先特点，在友好互利基础上取得发展。两国在关键的全球与地区问题上立场相近，在包括联合国、二十国集团、上海合作组织和金砖国家在内的多边机制下相互协调立场。俄罗斯与印度致力于共同保障亚洲、太平洋和印度洋区域安全与稳定。

普京说，俄方认为，印度与欧亚经济联盟建立自由贸易区将会为贸易多样化增加机会，这是双方的共同目标。两国将于近期就制定相关协议启动首轮谈判。

普京表示，俄罗斯与印度在军事技术领域紧密协作，两国正在成功落实2020年前军事合作计划，并开展在印度境内生产卡拉什尼科夫轻武器、卡-226T直升机与导弹系统的联合项目。

莫迪在记者会上表示，为维护和平与稳定，印俄双方需要多极世界，双方相关合作对达成这一目标十分必要。印度与俄罗斯需要在金砖国家、上海合作组织等组织中推进合作。

莫迪说，两国生产卡拉什尼科夫步枪的合资企业有利于拓宽双方在国防领域的合作。

另据报道，俄罗斯联邦军事技术合作局局长舒加耶夫4日表示，俄印军事技术合作是两国战略协作的重要组成部分，去年以来印度向俄罗斯订购了价值145亿美元的武器和军事装备，其中包括S-400型防空导弹系统、11356型护卫舰等。

普京与莫迪5日将出席在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛全会。（参与记者：张骁）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)