中国和安哥拉签署向安派遣医疗队议定书

新华社温得和克9月4日电（记者吴长伟）罗安达消息：中国驻安哥拉大使龚韬和安哥拉外交部国际合作国务秘书洛佩斯4日在安哥拉首都罗安达分别代表两国政府签署《中华人民共和国政府和安哥拉共和国政府关于中国派遣医疗队赴安哥拉工作的议定书》。

龚韬在签字仪式后的讲话中表示，近年来，中安在医疗卫生领域开展了广泛、形式多样的合作，包括援建医院、派遣医疗队、为医院提供技术援助、向安方提供医疗物资和药品援助等。自2009年以来，中国已累计向安派遣70余名医疗队员，无偿为安哥拉人民提供医疗服务，累计诊疗超过20万人次。双方相关合作成效显著，合作成果惠及广大民众。

洛佩斯由衷感谢中国政府长期以来对安哥拉医疗卫生领域提供的帮助和支持，表示安方将继续为援安医疗队工作提供支持和便利，愿与中方进一步加强各领域交流合作，共同开创安中关系新局面。

安卫生部医院事务国务秘书马迪亚斯、中国驻安哥拉大使馆经济商务参赞李永军及安外交部、卫生部和罗安达省总医院代表等出席了签字仪式。

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