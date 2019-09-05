鲁哈尼宣布伊朗将进一步中止履行伊核协议

新华社德黑兰9月4日电 伊朗总统鲁哈尼4日表示，伊朗将进一步中止履行伊朗核问题全面协议。
伊朗伊斯兰共和国通讯社当天援引鲁哈尼的讲话报道说，伊朗很快就会宣布第三阶段中止履行伊核协议的措施。鲁哈尼强调，新的措施将会产生“重要影响”。
伊朗原子能组织官员3日曾表示，如果其他相关国家没有履行相应义务，伊朗有能力在两天内重启生产20%丰度浓缩铀。
今年5月以来，为回应美国单方面退出伊核协议并对伊朗实施一系列制裁措施，伊朗已先后分两个阶段中止履行伊核协议的部分条款，涉及浓缩铀和重水储量限制，以及铀浓缩丰度不得高于3.67%的限制。伊方表示，若伊朗在伊核协议中的利益得到保障，可以恢复执行协议内容，否则将进一步中止执行协议条款。
关于伊朗铀浓缩活动丰度的限制是伊核协议核心条款。90%以上高丰度浓缩铀属于武器级核材料，可以用于制造原子弹。但理论上生产20%丰度和90%丰度浓缩铀之间几乎没有技术障碍。
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