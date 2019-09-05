《情满丝路》杂技武术专场演出在蒙古国首都上演

新华社乌兰巴托9月4日电（苏力雅）《情满丝路》中国杂技武术专场演出4日晚在蒙古国首都乌兰巴托开始上演。

此次演出是纪念中蒙建交70周年“感知中国”系列文化活动之一。来自中国河北省沧州市杂技团的演员们为蒙古国观众表演了沧州杂技经典作品《单杆技巧》《单手倒立》《双人技巧》《高椅倒立》，以及荣获中国吴桥国际杂技艺术节铜狮奖项的《功夫空竹》等10个节目。

中国河北省沧州市政府新闻办主任贺治起告诉记者，此次演出的10个节目都是吴桥杂技传统节目，在国际上有很高声誉。

据沧州市杂技团团长张万军介绍，在杂技艺术领域，中蒙两国交流频繁、合作紧密。蒙古国的《柔术》《大跳板》《跳绳》等节目曾多次参加中国吴桥国际杂技艺术节并取得优异成绩。

“我以前也是杂技演员，看了中国同行的演出心情非常激动，他们的表演实在太惊艳了！”蒙古国观众恩赫巴亚尔说。

纪念中蒙建交70周年“感知中国”系列文化活动由中国国务院新闻办公室、中国驻蒙古国大使馆、中国内蒙古自治区人民政府以及蒙古国教育、文化、科学和体育部和乌兰巴托市政府共同主办。《情满丝路》中国杂技武术专场将在乌兰巴托演出两场。

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