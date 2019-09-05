伊朗宣布释放被扣英国油轮部分船员

新华社德黑兰9月4日电 据伊朗新闻电视台4日消息，伊朗当天宣布释放此前扣押的英国油轮“史丹纳帝国”号上的7名船员。

伊朗新闻电视台援引伊朗外交部发言人穆萨维的话报道，伊方决定释放这几名船员是基于人道主义考虑。

据报道，“史丹纳帝国”号被扣押时共有23名船员。此次是伊方首次宣布释放油轮船员。

7月初，英国海外领地直布罗陀当局在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”，称其违反欧盟制裁令、向叙利亚运送原油。伊朗方面否认这一指责。7月19日，伊朗伊斯兰革命卫队以涉嫌违反国际海事法规为由，扣押了“史丹纳帝国”号。

8月15日，“格蕾丝一号”获直布罗陀当局放行。伊朗塔斯尼姆通讯社8月20日援引伊朗官方消息报道，“史丹纳帝国”号涉嫌违反国际海事法规一案相关司法程序正在处理中，伊司法部门将根据实际情况做出裁决。

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