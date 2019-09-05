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泰国“黄衫军”领导人颂提获释

2019年09月05日08:44  来源：新华网
 

　　新华社曼谷9月4日电（记者杨舟）泰国狱政厅4日发布通告说，狱政厅与司法机关商讨后，认定原被判20年监禁的“黄衫军”领导人颂提·林通恭符合今年5月国王特赦令中的释放条件。他已于4日上午正式获释。

　　通告说，颂提现年72岁，已服刑3年1个月，在狱中表现良好，且患有多种疾病，按今年5月国王加冕特赦令，超过70岁人员本应被释放，但因特赦令写明违反证券交易法等法律的金融机构负责人只能减刑，因此当时未被释放。

　　通告说，狱政厅在3日与刑事法院、最高检察长办公室举行会议讨论，会上认定颂提涉案公司不是金融机构，符合国王特赦令中的释放条件。

　　通告强调，释放颂提一事无任何政治背景，也没有得到任何人的指令，只是对律令的重新解读。

　　泰国刑事法院2012年2月28日以商业欺诈罪判处颂提20年监禁。刑事法院认定，颂提在1996年至1997年间通过伪造担保材料，从泰国国家商业银行为其经营的媒体公司获得近11亿泰铢（约合3000万美元）贷款。法院以该法令单项罪名的最高量刑判处他20年监禁。泰国最高法院在2016年9月裁定颂提商业欺诈罪名成立，维持此前刑事法院对颂提的判决。

　　颂提曾有“泰国媒体大王”之称，其创立的媒体集团旗下有《经理人报》等日报、期刊、网站和广播电台。颂提曾是前总理他信的挚友和有力支持者。2001年，他信出任总理后，颂提旗下媒体几乎成为他信政府的喉舌。2005年，他信连任总理后，颂提与他信因利益纠葛而反目。2006年，颂提联合反他信势力成立“人民民主联盟”（俗称“黄衫军”），发起反对他信的运动。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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