各国艺术家共绘多彩世界

展览现场

《手中的未来》

瓦斯科·塔什科夫斯基

《同舟共济，荣辱与共》

廖 勤

《编织未来之路》

弗洛朗蒂亚·奥依科诺米杜

在全国各族人民喜迎新中国70华诞的美好氛围里，一场全球美术家积极参与的国际视觉艺术盛宴——第八届中国北京国际美术双年展于8月30日在中国美术馆隆重开幕。

本届展览由中国文学艺术界联合会、北京市人民政府和中国美术家协会共同主办，以“多彩世界与共同命运”为主题，共展出113个国家的640件作品，其中包括外国（含特展）作品446件，中国（含港澳台地区）作品194件，涵盖了当代绘画、雕塑、装置、影像以及其他多媒体作品，一幅多姿多彩的世界故事图卷在观众眼前徐徐展开。

多国艺术佳品汇聚北京

阿塞拜疆画家娜伊拉·阿玛多娃的《伟大的丝绸之路》以丝路驼队反映古代东方的繁荣景象；希腊画家弗洛朗蒂亚·奥依科诺米杜的《编织未来之路》整合东西方服饰、建筑等元素，体现“人类到哪里去”的宏大命题；法国画家娜塔莉·梅尔的《世界和谐》作品中，日落时分水光花色的缤纷令人流连……

自2003年举办首届以来，北京双年展已成功举办七届，本届北京双年展更是打破了自己创造的国际艺术双年展参展国数量的世界纪录，来自五大洲113国的595位艺术家，以绘画和雕塑的当代形式，以独特的视角、丰富的形态和个性化的语言，对当下最鲜活的世界进行了艺术化呈现。

透过展厅入口的层层纱幔，色彩与光影交织出艺术的世界。在展线设计上，展览以美术馆最重要的圆厅为核心，特意设计了四条重要的辅线：9号厅主要展示少儿、青年、老年题材；3号厅主要展示和平、生态、发展、交融、未来题材；2号厅主要展示百姓生活、民族风情、都市景观；8号厅则主要展示域外风情、地球伙伴、速度激情。

本届双年展还遴选了6个特展：“白俄罗斯当代艺术特展”奇幻而又现代；“韩国当代艺术特展”繁复而又简约；“美国当代艺术特展”新奇而大方；“上合组织国家当代艺术特展”温馨与新奇同行；“从西班牙到南美洲当代艺术特展”“新西兰当代艺术特展”历史和现实共存，呈现出一种艺术的多棱镜，可谓看点多多，不容错过。

一位参加过首届北京双年展的瑞典艺术家说：“在欧美的当代艺术展上绝大多数作品都是影像、装置，在中国能看到如此众多来自不同国度的绘画、雕塑作品，令人耳目一新。”

关注人类共同命运

展览中，一幅宽8米，高4米，名为《同舟共济，荣辱与共》的巨型画作成为观众合影留念的首选。画面主体刻画了一艘大船，来自五大洲的“水手”正团结一致、奋力划桨，为抵达理想的彼岸而拼搏。船桨掀起阵阵浪涛，耳边仿佛能听到嘹亮的号子。作者廖勤表示，这幅作品是出于自己对人类命运共同体理念的兴趣而创作，旨在表达自己的理解。

据组委会介绍，展览主题“多彩世界”是指世界文明多样性，“共同命运”是指人类命运共同体。全球化时代，世界各国的命运比以往更加紧密地联系在一起，无论发达国家还是发展中国家，都不能单独应对各种全球性问题的挑战，都需要和睦相处、同舟共济。

来自瑞士的画家伯纳德·加罗的画作《无限地质转换场》同样关注人类共同命运。他介绍说，画面四个部分代表侵蚀潮汐、水、风、地震给地球带来的变化，他用这些线条和色彩还有一些取自自然界的物质，表达环保理念。

加强文明交流互鉴

除了展览，本届北京双年展还召开了国际学术研讨会，就“构建人类命运共同体背景下的造型艺术担当”“国际主题作品创作”等方面展开学术探讨。

来自墨西哥的艺术家南希·加尔萨手握着自己的作品图《人生肖像第25页》对笔者说：“这件作品是我艺术理念重要的表达工具。它透露了关于未来非常积极的信息，也提醒着我们现在需要为新一代采取切实行动。我想这正与本次双年展的主题相契合。”

“北京国际美术双年展是一个有着自己文化主张并面向世界开放的艺术大舞台。” 中国美协主席、中央美术学院院长范迪安说，双年展弘扬中华文化和而不同的精神，加强同世界上不同国家、不同民族、不同艺术的交流互鉴，为构建人类命运共同体汇聚了文化合力。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)