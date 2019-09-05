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黄河在内蒙古有河套灌区 在江西抚河上还有个千金陂

中国再添两处世界灌溉工程遗产

2019年09月05日08:08  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　2019年世界灌溉工程遗产申报现场,新入选项目“江西抚州千金陂”获颁证书。

　　千金陂-中洲围灌溉工程依然完好。

　　图为内蒙古河套灌区三盛公水利枢纽渠首。

　　灌溉是农业发展的基础支撑，对人类文明发展具有重要意义。

　　世界灌溉工程遗产名录自2014年设立，旨在梳理世界灌溉文明发展脉络、促进灌溉工程遗产保护，总结传统灌溉工程优秀的治水智慧、为可持续灌溉发展提供历史经验和启示。

　　 

　　本报电 （李云鹏）9月4日，正在印度尼西亚巴厘召开的国际灌排委员会第70届国际执行理事会全体会议，公布了世界灌溉工程遗产名录。中国的“内蒙古河套灌区”“江西抚州千金陂”名列其中。至此，中国的世界灌溉工程遗产已达19项。

　　河套灌区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市，其引黄灌溉的历史可以追溯到汉代。河套灌区现状灌溉面积达1020万亩，是中国最大的灌区之一，也是蒙古高原最重要的粮食产区和生态屏障。千金陂位于江西省抚州市抚河干流上的岔河分流处，全长1.1千米。千金陂始建于唐咸通九年（公元868年），现状灌溉面积2.2万亩。它的建成既保障了中洲围的灌溉引水，同时对抚河防洪、抚州城市水环境修复、水运保障发挥重要作用，是赣抚平原灌溉农业发展史上的里程碑。

　　今年与中国两项遗产同时列入第六批世界灌溉工程遗产名录的，还有来自伊朗、意大利、日本、马来西亚、斯里兰卡和美国的15个项目。目前世界灌溉工程遗产总数量已达91项，遍布亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲的15个国家。

　　延伸阅读

　　中国的灌溉工程众多

　　中国的灌溉工程众多，伴随和支撑了中华文明的发展轨迹。特有的自然气候条件，使灌溉成为中国农业经济发展的基础，历史上产生了数量众多、类型多样、区域特色鲜明的灌溉工程，许多至今仍在发挥功能。

　　灌溉工程遗产也是中华文化遗产的重要组成部分。科学保护灌溉工程遗产体系、挖掘传承区域的特色水利历史文化，都将成为乡村振兴战略实施的重要环节。

　　以世界灌溉工程遗产的申报与可持续保护利用为契机，深入挖掘并向世界展现中国灌溉历史文化，研究总结其科学技术、文化价值及管理经验，对助推乡村振兴、生态文明建设和水利工程的可持续发展，具有重要现实意义。

　　链接

　　国际灌排委员会

　　国际灌排委员会（ICID）成立于1950年，是以国际灌溉、排水及防洪前沿科技交流及应用推广为宗旨的专业类国际组织，成员包括78个国家和地区委员会，覆盖了全球90%以上的灌溉面积。 本次会议同期举办第三届世界灌溉论坛。

　　　　　　　 

　　人类历史上延续至今的灌溉工程遗产，都是生态水利工程的经典范例。

　　千金陂-中洲围

　　建成年代：唐咸通九年（公元868年）

　　地理位置：千金陂-中洲围灌溉工程位于江西省抚州市、长江流域鄱阳湖的支流抚河上。

　　工程型式：灌溉工程体系包括堰坝、渠道、闸涵、陂塘等多种型式。

　　工程体系及遗产构成：千金陂-中洲围灌溉工程体系主要由千金陂、中洲围灌排工程体系两大部分组成，中洲围灌排工程体系包括围堤及涵窦工程、围内灌排渠系及控制工程、调蓄湖塘等组成。

　　“中洲”为抚河和干港所环抱，是千金陂和中洲围保护和引水灌溉的主要区域。现存千金陂砌石结构系17世纪20年代最后一次大修时改建。

　　现状工程高 6-7m，顶宽9-12m，陂体为干砌条石结构，仍然发挥着控导抚河河势的功能。

　　内蒙古河套灌区

　　建成年代：汉代（公元前2世纪）

　　地理位置：内蒙古河套灌区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市，阴山以南、黄河以北，河套冲积平原。

　　工程型式：河套灌区申报主体为引黄灌溉渠系。

　　工程体系及遗产构成：河套灌区以三盛公引水枢纽从黄河自流引水，由总干渠、13条干渠及各级渠道输配供水至田间地头及湖泊海子、总排干沟、12条干沟及各级排沟排水，通过红圪卜扬水站进入乌梁素海排水承泄区，后经过总排干出口段退入黄河，是完整配套的一首制灌排体系。灌区共有各类灌排建筑物18.35万座，灌溉面积1020万亩。灌区灌溉工程遗产，以13条历史灌溉渠系为核心，包括1949年以前的灌排工程体系，以及废弃灌排工程设施遗存、遗迹、遗址和见证或承载河套灌区历史和遗产价值的非工程遗产，如碑刻、文献、龙王庙等水神崇拜设施、管理建筑设施等。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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