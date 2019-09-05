中国驻东盟大使就中美经贸摩擦答记者问

记者会现场。刘刚 摄

人民网河内9月5日电（记者 刘刚）在中国驻东盟使团、东盟秘书处、联合国开发计划署9月4日在越南河内共同举办的可持续发展创新与减贫研讨会记者招待会上，中国驻东盟大使黄溪连就中美经贸摩擦问题回答了记者的提问。

黄溪连表示，美方近日宣布对中国输美产品进一步加征关税，完全违背了两国元首大阪会晤共识中有关美方“不再对中国产品加征新的关税”的承诺。事实上，这不是美方首次言而无信。美方将两国贸易谈判这样的“国之大事”视作“儿戏”，屡屡出尔反尔。

黄溪连指出，这种翻云覆雨的手法如果发生在美国内，那是美自己的事情，但在国际社会上是不可接受的。这对各国造成严重影响，破坏世贸组织规则以及基于规则的多边贸易体制和经贸秩序。美实行单边霸凌的贸易保护主义和极限施压行径，不仅损害中方利益，也严重冲击国际产业链、价值链，令世界和地区面临经济衰退风险。事实上，美发起贸易战并未实现其初衷，一年多来对华贸易逆差不降反升。今年以来东盟首次超过美成为中国第二大贸易伙伴，这也从一个侧面说明美这种做法损人害己。

黄溪连强调，中方对美采取必要反制措施，本质上是在维护多边主义和自由贸易体系。这符合国际社会共同利益，对严重依赖外贸的地区中小国家而言更是意义重大。我们注意到，受美不断升级贸易战的影响，不少东盟成员国出口出现下滑，经济增长放缓，下行压力进一步增大。东盟方面多次对贸易保护主义表达关切，就坚持多边主义和维护基于规则的自由贸易体制发出一致声音。近期《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)谈判加快推进并取得积极进展，也是地区国家对贸易保护主义的有力回应。中方愿同包括东盟在内的各方加强协调配合，共同反对单边主义和保护主义，坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，加快推进RCEP谈判和地区自贸区建设，推动建设开放型世界经济。

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