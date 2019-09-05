泰国皇家学术委员会委员、泰国政治改革委员会前主席、著名学者阿涅·劳塔玛塔近日在泰国媒体发表题为《香港，过去、现在和未来》的署名文章，引起广泛关注。

阿涅日前在泰国曼谷接受中国媒体联合采访时说，香港回归以来，“一国两制”保障了香港的稳定并不断促进香港繁荣发展。香港在回归后经济繁荣，这证明“一国两制”是成功的。

阿涅说，20世纪80年代初，他首次去香港。80年代末他开始访问中国内地，至今已访问70余次。作为一名政治学者，他十分关注“一国两制”这一方针在香港的实践。

阿涅说，香港回归前，很多香港人担心回归后没有自由、没有投资机会等，但回归后香港经济保持了增长。阿涅表示，一些香港年轻人应该加深对国家和民族历史的了解。

在《香港，过去、现在和未来》的文章中，他表达了对一些香港年轻人不了解历史的担忧。文章写道：“香港年轻人应当更多了解香港被西方国家殖民的那段灾难史，破除对西方国家不切实际的幻想。”

阿涅说，在泰国人心里，香港是一个购物和美食天堂，希望香港早日恢复稳定，重新成为泰国人乃至世界各国人民心中的旅游胜地。

（本报曼谷9月4日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月05日 04 版）

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