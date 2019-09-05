中朝越老统一战线组织专题研讨会召开

本报北京9月4日电 （记者易舒冉）“凝心聚力、增进共识——中国、朝鲜、越南、老挝统一战线组织专题研讨会”4日在京召开。全国政协副主席兼秘书长夏宝龙出席会议并讲话。
夏宝龙表示，中国同朝鲜、越南、老挝山水相连、人文相亲，有着深厚的传统友谊。中国政协同朝鲜、越南、老挝统一战线组织有着相近的职能和作用，愿加强联系、密切合作，为共同开创社会主义国家更加美好的未来，构建亚洲命运共同体、人类命运共同体作出新的更大贡献。
此次研讨会是中国全国政协贯彻落实习近平主席在亚洲文明对话大会上提出的加强文明交流互鉴的一项重要举措。与会人员围绕各国统一战线组织在各自国家治理体系中的地位作用，以及发挥作用的机制、方式进行了交流研讨。
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