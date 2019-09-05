中德对话论坛2019年会议在青岛开幕

新华社青岛9月4日电 （记者滕军伟）为期两天的中德对话论坛2019年会议于9月4日在青岛市开幕。论坛中方主席、全国政协副主席万钢与德方主席、德国前教研部长沙万共同出席会议。来自两国政治、经济、学术、教育、科技、新闻等领域的近40位代表展开深入对话讨论。

万钢在开幕式上表示，当前中德两国都处在重要的发展阶段，两国既要发展好自己，也要为维护世界和平稳定、促进共同发展做出应有贡献，推动中德全方位战略伙伴关系在高水平上进一步发展。

沙万表示，近年来，德中伙伴关系发展良好，希望德中对话论坛在新形势下为进一步深化两国在多边和双边层面的交流与合作做出新贡献。

中德对话论坛于2005年根据两国总理倡议成立，每年召开一次会议，在两国轮流举行。

《 人民日报 》（ 2019年09月05日 03 版）

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