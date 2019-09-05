中德对话论坛2019年会议在青岛开幕

新华社青岛9月4日电 （记者滕军伟）为期两天的中德对话论坛2019年会议于9月4日在青岛市开幕。论坛中方主席、全国政协副主席万钢与德方主席、德国前教研部长沙万共同出席会议。来自两国政治、经济、学术、教育、科技、新闻等领域的近40位代表展开深入对话讨论。
万钢在开幕式上表示，当前中德两国都处在重要的发展阶段，两国既要发展好自己，也要为维护世界和平稳定、促进共同发展做出应有贡献，推动中德全方位战略伙伴关系在高水平上进一步发展。
沙万表示，近年来，德中伙伴关系发展良好，希望德中对话论坛在新形势下为进一步深化两国在多边和双边层面的交流与合作做出新贡献。
中德对话论坛于2005年根据两国总理倡议成立，每年召开一次会议，在两国轮流举行。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】