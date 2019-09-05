本报平壤9月4日电 （记者莽九晨）9月2日，国务委员兼外长王毅在平壤同朝鲜劳动党中央政治局委员、外相李勇浩会谈。
王毅表示，今年是中朝建交70周年。习近平总书记对朝鲜的国事访问取得巨大成功，具有里程碑意义，推动两党两国关系进入新的历史时期。中方愿同朝方尽快、全面落实好习近平总书记和金正恩委员长达成的重要共识，办好中朝建交70周年纪念活动，把两党两国最高领导人的意志切实转化为双方共同行动，推动中朝关系实现更好发展。
李勇浩表示，坚定不移地推进朝中友好与合作，是朝鲜党和国家始终不变的立场。朝方愿同中方一道，隆重庆祝朝中建交70周年，推动新时代朝中关系取得更大发展，祝贺中华人民共和国成立70周年。朝鲜党和政府支持中国党和政府维护“一国两制”，捍卫国家主权和领土完整。
王毅还会见了朝鲜劳动党中央副委员长、政治局委员、国际部部长李洙墉。
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