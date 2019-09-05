稳中有进，见中国底气（钟声）

一段时间以来，尽管美方一些人不时夸大中美经贸摩擦对中国经济的影响，但事实一再证明，中国经济有足够韧性来应对各种不确定性，经贸摩擦阻挡不了中国发展的步伐。逆境中稳中有进的中国经济，让世界更清楚地看到中国应对风险挑战的能力与底气。

中国底气在于“稳”中韧性足。尽管外部环境复杂严峻，中国国内生产总值今年上半年仍实现同比增长6.3%，继续保持中高速增长，在世界经济增速趋缓的大背景下成色十足。经济学家们纷纷指出，观察中国经济，需要将增长率和“中国经济的巨大规模和影响”结合起来进行分析。近14亿人口的市场、9亿劳动力、4亿多中等收入群体、1.7亿受过高等教育和拥有专业技能的人才资源，使中国经济有强劲的内生动力、广阔的转型升级空间，有条件、有能力化解经贸摩擦带来的冲击。

中国底气在于“进”的高质量。“从电子商务、金融科技到人工智能和生命科学领域的突破，中国本土创新的迹象随处可见。”有感于此，美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇用“非同寻常”来形容中国经济转型进展。供给侧结构性改革扎实推进，新旧动能加速转换，使中国经济活力得到有效释放。数据显示，2018年中国经济发展新动能指数比上年增长28.7%，创新驱动指数增长21.8%；高技术制造业增加值比上年增长11.7%，工业高端化步伐明显加快。增强产业链韧性，提升产业链水平，中国有巨大潜力。正如西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯所指出：“中国经济受到的压力在结构转型等领域转化为动力，内需和创新因素尤为突出。”

中国始终坚持做好自己的事，是迎难而上、化危为机的关键。面对国内外明显增多的风险挑战，中国适时适度实施宏观政策逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳步推进供给侧结构性改革和“六稳”工作，积极有效对冲外部影响。8月以来，一系列重大举措相继出炉：出台20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施，新设6个自贸试验区，布局区域经济新发展，进一步深化资本市场改革……德国《焦点》周刊近日的报道指出，许多西方学者不得不承认，中国在稳定经济上比西方手段更多。

中国经济的成绩单告诉世人，中国正在认真推动发展目标的落实，努力把发展的势头保持下去，造福本国人民，也惠及世界各国人民。反观一门心思升级经贸摩擦的美方一些人，不停地抛出害人的“回旋镖”，最终又飞回来打在自己身上，同时加剧了全球市场的不确定性。美国经济增速下调，出口下降，企业投资低迷，金融市场收益率曲线倒挂，8月美国消费者信心指数创2012年以来的最大跌幅。美国供应管理学会最新发布的数据显示，8月美国制造业采购经理人指数跌至49.1，为2016年1月以来最低水平，而且跌破数值为50的“荣枯线”，意味着美国制造业出现萎缩；其他国际机构的统计数据则显示，8月美国制造业采购经理人指数已跌至2009年9月以来最低值。这些充分说明，贸易战没有赢家，升级经贸摩擦不利于中美两国，也不利于世界。

经济全球化时代的经济发展，拼的是实力智力，靠的是合作共赢。面对风险挑战，中国有足够信心和能力化危为机，保持经济持续健康发展。那些以为凭借什么手段就能遏制中国发展大势的企图，终究无法找到现实注脚。

《 人民日报 》（ 2019年09月05日 03 版）

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