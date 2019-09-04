杨洁篪会见肯尼亚总统肯雅塔

新华社内罗毕9月4日电（记者杨臻）当地时间9月4日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在内罗毕会见肯尼亚总统肯雅塔。

杨洁篪向肯雅塔转达习近平主席的亲切问候。杨洁篪表示，习近平主席同阁下多次会面，引领中肯全面战略合作伙伴关系进入新时代。中方愿结合共建“一带一路”和落实中非合作论坛北京峰会成果，助力肯方实现2030年远景规划和“四大发展目标”，推动中肯、中非关系再上新台阶。

杨洁篪说，中肯务实合作成效显著，蒙内铁路运行良好，内马铁路一期通车在即，中方表示祝贺。中方愿同肯方密切配合，确保蒙内铁路安全高效运营，支持肯方打造铁路沿线经济带和工业园区，形成联动效益，最大程度释放铁路经济社会效益，更好地造福两国和两国人民及地区国家。中方愿同肯方加强在国际和地区事务中协调配合，共同维护多边主义、国际公平正义和发展中国家共同利益。

肯雅塔请杨洁篪转达对习近平主席的亲切问候，感谢中方在肯尼亚经济社会发展方面给予的无私帮助。肯雅塔表示，肯尼亚和非洲国家愿同中国落实好中非合作论坛北京峰会成果，进一步深化各领域务实合作。中国对非合作致力于互利共赢，受到非洲国家欢迎。肯尼亚致力于坚定维护多边主义和自由贸易，维护国际贸易体制。

同日，杨洁篪还会见了肯尼亚外长朱马。

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