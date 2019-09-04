中国驻印大使说中印两国应聚焦合作共谋发展

新华社新德里9月4日电（记者胡晓明）中国驻印度大使孙卫东3日表示，中印应相互借鉴、互帮互助，聚焦合作，共谋发展，为构建人类命运共同体作出贡献。

孙卫东3日晚在新德里举行的到任招待会上致辞时说，当今世界正处于百年未有之大变局，以中印为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，改变了国际力量对比，发展中国家在国际事务中的代表性和发言权上升。中国正在为实现“两个一百年”目标而不懈努力，印度政府也提出了“新印度”愿景。两国应相互借鉴、互帮互助，实现合作共赢、共同发展。

孙卫东说，相信中印两国有足够的智慧和能力，走出一条合作共赢、合作发展之路，为构建人类命运共同体作出贡献。双方要以全局视野看待和处理问题，以协商消弭分歧，以对话化解争端，以发展促进和平，以合作增进互信，共同引领时代潮流，顺应人民期待。

孙卫东说，中国政府高度重视发展中印关系，这是中方长期坚持的基本外交政策。明年将迎来中印建交70周年，他愿与印度各界朋友携手努力，落实好中印两国领导人共识，聚焦合作，共谋发展，推动中印关系迈上新台阶。

(责编：燕勐、杨牧)