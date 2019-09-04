“可持续发展创新与减贫”研讨会在越南开幕

中国驻东盟使团大使黄溪连在研讨会上致辞。刘刚 摄

人民网河内9月4日电（记者 刘刚）由中国驻东盟使团与东盟秘书处、联合国开发计划署共同主办的“可持续发展创新与减贫”研讨会9月4日在越南首都河内开幕。

此次研讨会聚焦“创新和减贫”，这也与中国和东盟国家迎接第四次工业革命浪潮的迫切需要相契合。

中国驻东盟使团大使黄溪连在致辞中说，中华人民共和国成立70周年来，特别是改革开放40多年来，在中国共产党坚强领导下，中国在可持续发展特别是减贫领域取得了举世瞩目的成就，不仅造福了亿万中国人民，也为全球发展作出了重要贡献。

黄溪连介绍，改革开放40多年来，中国有7.4亿人脱贫，占同期全球减贫人口的70%以上。2015年，中国基本实现了联合国千年发展目标，成为全球最早实现千年发展目标中减贫目标的发展中国家。与此同时，中国还积极开展南南合作，支持和帮助广大发展中国家，特别是最不发达国家消除贫困。

越南劳动、荣军和社会事务部副部长黎晋勇、越南外交部副部长阮国强、东盟副秘书长康富、联合国开发计划署亚太局副局长瓦莱丽?克利夫也分别致辞。瓦莱丽?克利夫对中国政府以及东盟秘书处对研讨会的大力支持表示感谢。她表示，通过研讨会这一平台，我们可以互相分享科学理念和成功经验，以实现减贫目标，促进可持续发展。

此次研讨会是中国驻东盟使团与东盟秘书处、联合国开发计划署三方第四次举办以可持续发展为主题的研讨会。当前，中国和东盟国家都面临消除贫困爬坡过坎的关键时期。近年来，在双方共同努力下，中国与东盟的减贫合作取得显著成绩，形成了“中国—东盟社会发展与减贫论坛”“东亚减贫示范合作项目”等多层次交流合作机制。

研讨会上，黄溪连就三方进一步凝聚共识、扩大合作提出四点建议：一是加强“一带一路”倡议与东盟发展规划对接，共同推动落实好可持续发展目标，携手推进地区减贫事业。二是加强创新交流合作，推动理论、政策、措施创新更好为可持续发展和减贫服务。三是加强优势互补，发挥中方以及东盟、联合国开发计划署在理论探索、具体实践、区域合作、人脉网络等方面的特长，实现“1+1+1”大于3的效果。四是加强务实合作，积极探索合作新模式。

黄溪连在研讨会上介绍，中方与东盟秘书处、联合国开发计划署已同意在湄公河国家落地开展可持续合作具体项目，相信有关项目将给当地发展和民众生活带去实实在在的好处。（完）

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