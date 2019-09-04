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综述：刚果（金）埃博拉疫情继续扩散 联合国秘书长呼吁国际社会援助

2019年09月04日20:19  来源：新华网
 

　　新华社金沙萨9月4日电 综述：刚果（金）埃博拉疫情继续扩散 联合国秘书长呼吁国际社会援助

　　新华社记者王松宇

　　联合国秘书长古特雷斯2日结束对刚果(金)为期三天的访问。他此行视察了埃博拉治疗中心，对这个正遭受埃博拉疫情侵袭的国家及其民众表达了支持，并呼吁国际社会加大援助，继续与刚果（金）紧密合作，共同阻止疫情扩散。

　　本轮埃博拉疫情自去年8月暴发以来仍在持续扩散。据刚果（金）卫生部统计，从去年8月1日到今年8月30日，该国累计报告3004个病例，其中确诊病例2899例，死亡病例2006例。这是全球史上第二严重的埃博拉疫情，仅次于2013年至2016年夺走1.1万余人生命的西非三国埃博拉疫情。

　　疫情最初发现于刚果（金）东部的北基伍省，随后相邻的伊图里省报告病例。今年8月16日，另一东部省份南基伍省也宣布发现埃博拉病例，成为本轮疫情第三个受影响省份。

　　刚果（金）东部与乌干达、卢旺达和布隆迪等国接壤。今年7月，北基伍省首府戈马市首例埃博拉确诊患者死亡后，世界卫生组织就刚果（金）埃博拉疫情召开突发事件委员会会议，并宣布这轮疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。戈马市人口超过100万，靠近卢旺达和乌干达，是拥有码头和机场的交通枢纽。世卫组织宣布疫情升级，警示了疫情跨境传播风险。截至目前，乌干达已报告了4例来自刚果（金）的输入性病例。

　　刚果（金）及邻国已对超过20万人进行埃博拉疫苗接种。世卫组织非洲区域办事处官员阿里·艾哈迈德·叶海亚介绍说，世卫组织在刚果（金）投放的埃博拉疫苗接种成功率可达97.5%。在疫区，世卫组织尝试对所有与感染者有过接触的人群接种，同时也为在高风险环境工作的医卫人员接种。在刚果（金）疫情还没扩散到的地区及邻国，也鼓励医卫人员接种疫苗。

　　但是，刚果（金）东部地区安全局势长期不稳定，为埃博拉防控增加了困难，多个地区的疫情控制后又重新暴发。据世卫组织报告，今年刚果（金）已发生约200起针对卫生设施和医卫人员的袭击，多家埃博拉治疗中心遭到打砸及纵火。

　　在谣言和错误信息影响下，一些民众抵制卫生措施，又加大了防疫难度。有记者看见，伊图里省布尼亚市警方因无法收回一具感染埃博拉死亡男子的遗体，不得不多次鸣枪警告驱散抗议人群。为保障医卫人员的人身安全，政府派遣军警力量陪同，却招致民众更多抵制。

　　世卫组织总干事谭德塞7月在日内瓦指出，每次袭击都会让追踪接触者、接种疫苗等变得更加困难，会给埃博拉病毒传播机会，使病毒变得畅行无阻。缺乏信任以及谣言和错误信息的传播，是应对埃博拉疫情的重大障碍。

　　古特雷斯也表示，克服疫区安全隐患对控制疫情至关重要，联合国刚果（金）稳定特派团将强化与刚果（金）军队的协作，以消除影响地区安全局势的因素。

　　针对疫情防控缺乏资金的现状，古特雷斯呼吁国际社会加大对刚果（金）的援助。他透露，截至目前，国际社会为阻止疫情扩散向刚果（金）承诺的融资帮助只有15%的资金兑现。“光有承诺，资金不到位的话，应对埃博拉的工作只会止步不前。如果我们耽误一个星期，我们失去的将不止这一个星期的时间，我们可能彻底输掉这场与埃博拉的战斗。”他警告说。

　　除埃博拉疫情外，麻疹、疟疾和霍乱等传染病也同时在刚果（金）境内暴发。古特雷斯说，刚果（金）不仅需要防控埃博拉疫情，还需要建立基本医疗卫生体系，改变接受人道主义援助的被动局面。谭德塞也强调，通过加大对卫生系统投入以改善基本医疗条件显得尤为迫切。

(责编：燕勐、杨牧)
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