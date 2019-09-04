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5名中国公民被确认在新西兰罗托鲁阿客车翻车事故中丧生

2019年09月04日20:16  来源：新华网
 

　　新华社惠灵顿9月4日电（记者郭磊 卢怀谦）中国驻新西兰大使馆4日确认，5名中国公民当天在新西兰罗托鲁阿市交通事故中丧生，另有多人受伤。

　　根据大使馆提供的消息，4日11时19分许，一辆载有24名中国游客的客车在罗托鲁阿市发生侧翻，造成5人死亡、多人受伤。

　　当地警方发布消息说，事发客车上共有27人，目前确认5人死亡。

　　目前，伤员已被送往附近医院救治，其中3人伤势较重，但无生命危险。其他伤员无大碍。

　　目击者称，事发时风雨交加。事故具体原因尚在调查中。

　　事发后，中国驻新西兰大使馆立即启动应急机制，并要求新方采取有效措施，全力救治伤员，尽快调查事故原因，协助中方做好应急处置工作。使馆公布领事保护电话：04-4995022（新西兰境外拨打0064-4-4995022）。

(责编：燕勐、杨牧)
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