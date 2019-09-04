我国已与14个国家签署第三方市场合作文件

新华社北京9月4日电（记者安蓓）国家发展改革委4日称，截至2019年6月，中方已与法国、日本、意大利、英国等14个国家签署第三方市场合作文件，建立第三方市场合作机制，共同为企业搭建合作平台、提供公共服务。

第三方市场合作是指中国企业与有关国家企业共同在第三方市场开展经济合作。作为开放包容的国际合作模式，第三方市场合作有助于中国企业和各国企业优势互补，共同推动第三国产业发展、基础设施水平提升和民生改善，实现1+1+1>3的效果。

国家发展改革委外资司有关负责人说，近年来，中方以共建“一带一路”为引领，深化国际产能合作，积极与有关国家开展第三方市场合作，取得积极进展。

这位负责人表示，第三方市场合作顺应经济全球化的历史潮流，契合各国开放合作、联动发展的现实需要，具有广阔的发展前景。下一步，将以共建“一带一路”为引领，坚持共商共建共享、开放绿色廉洁等理念和原则，充分发挥企业主体作用，加强机制建设，拓展合作领域，优化综合服务，推动重大项目，与有关方面共同推动第三方市场合作沿着高质量发展方向不断前进。

为更好服务企业开展第三方市场合作，国家发展改革委于近日发布中英双语版《第三方市场合作指南和案例》，以“解剖麻雀”的方式，列举了产品服务类、工程合作类、投资合作类、产融结合类、战略合作类等5个类别21个案例，对有意开展第三方市场合作的中外企业具有较好的参考价值。

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