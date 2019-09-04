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王毅会见朝鲜劳动党副委员长李洙墉

2019年09月04日20:07  来源：新华网
 

　　新华社平壤9月4日电（记者江亚平 程大雨）国务委员兼外交部长王毅4日在平壤会见朝鲜劳动党中央副委员长、政治局委员、国际部部长李洙墉。

　　王毅表示，今年是中朝建交70周年，对双方具有重要意义。当年两国老一辈领导人亲手缔造的传统友谊，历经国际风云变幻和时间考验，已经成为双方的共同财富。如今，习近平总书记和金正恩委员长承担起历史使命，给两党两国关系注入新的生命力。我们应该按照两党两国最高领导人达成的重要共识，承担起应尽职责，维护、巩固和发展好中朝传统友谊，推进两国各领域友好合作。

　　王毅表示，在金正恩委员长领导下，朝鲜劳动党制定新战略路线，符合朝鲜国家、民族和人民的根本利益。相信朝方将克服一切困难，将这一路线推进下去，实现朝方的战略目标。王毅说，中国特色社会主义已取得巨大成就，并且日益展现出光明前景。历史将证明，中国的发展和振兴是大势所趋，任何国家、任何势力、任何人都不能阻挡。中朝双方应多沟通、多交流，相互理解，相互信任，相互支持，维护好共同利益和正当权益。

　　李洙墉表示，近年来，金正恩委员长和习近平总书记多次会面，为朝中关系发展指明方向。王毅国务委员在朝中庆祝建交70周年之际到访，对于双方落实两国最高领导人共识具有重要意义。朝方愿同中方加强各层级交往，推进务实合作，推动朝中友好合作关系取得新的发展。李洙墉表示，朝方衷心祝贺中华人民共和国成立70周年，祝贺中国社会主义事业取得伟大成就。朝方将继续坚定支持中国党和政府在香港、台湾等涉及中方核心利益问题上采取的政策措施。

　　双方还就朝鲜半岛局势等问题交换了意见。

(责编：燕勐、杨牧)
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