外交部：中方坚决反对美方打压特定中国企业

人民网北京9月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽表示，中方也坚决反对美方在拿不出任何证据的情况下，滥用国家力量，打压特定中国企业，这种行为既不光彩，也不道德，更是对美方一贯标榜的市场经济原则的否定。

在4日例行记者会上，有记者提问：据报道，华为表示，美国政府试图胁迫华为员工，让他们监视公司，并可能向美国政府提供证据。中方如何看待华为对美方的指责？

耿爽表示，我理解这是华为方面对美方一些指控作出的回应。

我能告诉你的是，中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上开展对外经济合作。同时，中方也坚决反对美方在拿不出任何证据的情况下，滥用国家力量，打压特定中国企业，这种行为既不光彩，也不道德，更是对美方一贯标榜的市场经济原则的否定。

我们敦促美方停止泛化国家安全的错误做法，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对中国企业的无理打压，为中国企业在美正常经营活动提供公平竞争和非歧视环境。

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