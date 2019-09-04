上海交响乐团亮相英国“逍遥音乐节”

上海交响乐团在皇家阿尔伯特音乐厅演奏。上海交响乐团供图。

人民网伦敦9月4日电（记者 强薇）应近四千名观众的返场要求，一曲悠扬清丽的江南小调《茉莉花》在英国皇家阿尔伯特音乐厅缓缓响起，把观众带到遥远的东方大地。紧接着，英国乐队披头士的《嗨，朱迪》被以管弦乐的形式演绎，观众随之大声哼唱。台上台下的热情互动，为上海交响乐团140周年世界巡演划上了圆满句号。

这次演出是指挥家余隆携上海交响乐团在英国“逍遥音乐节”的首度亮相。“逍遥音乐节”总监大卫·皮卡德表示：“每年‘逍遥音乐节’有100多场演出，但只有10多支海外乐团能够获邀参演。我们选择上海交响乐团，是因为上海交响乐团是一支世界一流的乐团，是中国交响乐团的代表。”

随性是“逍遥音乐节”的一大特点。无需正襟危坐、西装革履，人们可以站在音乐厅内，甚至随意走动，“逍遥音乐节”让聆听典音乐变得更轻松、更具亲和力。此次上海交响乐团以“东方遇见西方”为主题，更是吸引了不少喜爱中国音乐的英国乐迷。一位名叫威廉的老先生，清晨六点就从沃特福德的家中赶来，他表示：“在‘逍遥音乐节’能听到中国的交响乐团演奏，机会太难得了。”

今年是上海交响乐团成立140周年纪念，从8月中旬到9月初，乐团进行了世界巡演，赴美国、英国、瑞士、奥地利、荷兰等国进行表演，为各地观众奉上了一场场高品质的音乐会。上海交响乐团音乐总监、指挥家余隆表示：“乐团用音乐来展现自己、沟通世界，无论是面对新观众还是老朋友，我们都会一以贯之，倾心倾力。”在英国表演期间，除了参加伦敦的“逍遥音乐节”外，上海交响乐团还赴爱丁堡参加了一年一度的爱丁堡国际艺术节，并受到了热烈欢迎。演出开始前，门票便销售一空。

近年来，上海交响乐团在演绎西方经典的同时，还通过委约等方式，推动中国作品的原创，并在海外演出中有意识地加入中国作品，向世界讲述“中国故事”，把璀璨渊博的中国文化和中国音乐家的风貌展现给世界观众。

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