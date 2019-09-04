欧洲心脏协会发布最新《慢性冠脉综合征管理临床实践指南》

人民网巴黎9月4日电（记者何蒨） 8月31日至9月4日，欧洲心脏协会（ESC）年会在巴黎举行，此次年会发布了最新的《慢性冠脉综合征管理临床实践指南》，用以替代2013年的《稳定型冠状动脉疾病管理建议》。来自瑞士苏黎世大学医院的心脏病学专家让·施泰尔（Jan Steffel）教授在年会现场接受了人民网记者的专访，就此次新指南的特点做了简要介绍。

施泰尔教授指出，2019年欧洲心脏协会年会发布了若干指南，涉及糖尿病、血脂、肺栓塞等，其中值得注意的是对“慢性冠脉综合征（CCS）”名称的更改，该病症原来叫“稳定性冠脉综合征（SCAD）”。在施泰尔教授看来，这样的修改很有意义，因为“稳定性冠脉综合征”会带来歧义。现实中，患者的病情并非真的稳定，而只是针对那些不稳定的患者来说处于相对稳定的状态，但这不代表不会发生事件。在这种情况下，“慢性冠脉综合征”能更准确的描述这类患者一直处于相对较高的心血管事件风险和死亡风险当中。

施泰尔教授强调，在《慢性冠脉综合征管理临床实践指南》和《糖尿病、糖尿病前期及心血管疾病临床实践指南》中都认同一个情况，就是某些患者的事件再次发生风险更高，甚至在急性事件（如急性冠状动脉疾病等）发生一年后再次发生事件。在这种情况下，对于高复发风险的患者应该考虑加入另外一种抗栓药物，在指南中是IIa级别推荐，证据级别为A，甚至对中等风险患者指南也推荐IIb级别，证据级别也是A。施泰尔教授指出，总结来看，要根据患者风险状况评估其所处风险的程度，风险越高越要考虑加入另外一种抗血栓药物。此外，在这种情况下，药物联合疗法是很好的选择，比如在小剂量阿司匹林的基础上加入动脉剂量2.5mg利伐沙班。

高事件发生风险患者通常有心血管疾病，所以他们也常常伴有动脉粥样硬化，血管床不止一个，如慢性冠状动脉疾病和外周冠状动脉疾病等，这些患者都属于高风险类别。此外，这些患者如果还有高血压、糖尿病、肾病，那么他们都处于持续的、不断升高的风险当中，应该给与更积极的治疗。因此，施泰尔教授指出，今年的《指南》清晰明确的提出号召，不论现在的治疗方式如何，针对那些高风险患者，必须给与更强化的治疗，预防事件复发。

施泰尔教授同时指出，《指南》的另一个明确要求是严格控制这类患者的血脂，强化他汀等药物，使用Ezetimibe，如有必要就用PCSK9抑制剂。

就东南亚地区而言，施泰尔教授认为，一般来说，东南亚地区的患者心血管事件发生风险高，出血风险也高，尤其在抗凝方面，针对这类患者的治疗通常也比较困难。但总体而言，他认为东南亚洲地区及中国都有相当比例的患者由于未经治疗而处于风险当中，这就是为什么《指南》呼吁采取行动对亚洲，特别是中国的患者更有意义。

对于心血管疾病的日常预防，施泰尔教授强调生活方式的调整，尤其是戒烟。他指出，西方的吸烟率在下降，但东南亚和中国地区的烟民数量依然很高，然而吸烟是对整个血管系统有害的。此外，改善饮食，吃健康食物，预防糖尿病，也是重要的一点。最后，施泰尔教授也谈到了污染问题，并指出如今的医学界已经越来越认识到污染是一个重要的心血管风险因素。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)